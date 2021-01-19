Nestlé запускает в Украине линейку кофе Starbucks

В рамках глобального партнерства Nestlé и Starbucks в Украине начинается продажа четырех видов молотого и зернового кофе Starbucks, которым можно будет насладиться дома.

Компания Nestlé в Украине впервые объявляет о запуске линейки кофе под брендом Starbucks на украинском рынке, расширяет свой портфель кофе и будет представлена в премиум сегменте молотого и зернового кофе. Партнерство способствует укреплению лидерских позиций Nestlé в бизнесе кофе в Украине и мире, а также предоставит более широкий выбор и возможность ценителям кофе насладиться дома одним из известнейших и вкуснейших кофе в мире.

В рамках международного партнерства двух компаний для украинских потребителей будут доступны четыре вида кофе, в том числе три вида молотого и один – зерновой:

• Зерновой кофе Starbucks® Blonde Espresso® Roast – эспрессо светлой степени обжарки.

• Молотый кофе Starbucks® Veranda Blend® – изысканный бленд кофе светлой обжарки.

• Молотый кофе Starbucks® House Blend® – бленд отборных зерен кофе из Латинской Америки среднего уровня обжарки.

• Молотый кофе Starbucks® Espresso® Roast – кофе темной обжарки с насыщенным вкусом и карамельными нотками.

Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове, отметил: «Для Nestlé бизнес кофе является стратегически важным для роста бизнеса как в Украине, так и во всем мире. После 25-ти лет инвестиций Nestlé в украинскую экономику мы можем с уверенностью сказать, что компания и в дальнейшем будет развивать здесь свой бизнес. Партнерство со Starbucks открывает новые возможности для дальнейшего развития рынка кофе в Украине. Представив для потребителей отличный выбор кофе в сегменте премиум, мы сможем ускорить темпы роста в существующих и новых сегментах категории, разнообразить наш продуктовый портфель и укрепить лидерские позиции Nestlé».

Сотрудничество Nestlé и Starbucks® началось в 2018 году. В рамках глобального партнерства Nestlé приобрела бессрочные глобальные права на продажу потребительских товаров под брендом Starbucks®, за исключением готовых к употреблению напитков. Продукция Starbucks создана из кофейных зерен 100% арабики высшего сорта, собранных в ведущих мировых регионах по выращиванию кофе и в соответствии с международными этическими стандартам C.A.F.É. Practices (Coffee and Farmer Equity) с соблюдением принципов экономической прозрачности, социальной ответственности, заботы об окружающей среде и контроля за качеством кофе.

Леонид Верещагин, директор бизнеса кофе Nestlé в Украине и Молдове, сообщил: «Запуск линейки кофе Starbucks совпадает с выбранным компанией вектором развития, и позволяет Nestlé расширить предложение для украинского потребителя теперь и в премиум сегменте молотого и зернового кофе. Кофе Starbucks – это высококачественная 100% арабика в трех фирменных видах обжарки. Starbucks смело можно назвать одним из самых ожидаемых брендов на украинском рынке. Поэтому запуск линейки Starbucks — отличная новость для всех ценителей кофе в Украине».

Компании намерены плодотворно сотрудничать над развитием инноваций с целью расширения ассортимента для ценителей кофе Starbucks во всем мире. Кроме того, главная задача сотрудничества – усиление работы в направлении социальной ответственности для производителей и поставщиков кофе для достижения цели — выращивать 100% кофе с соблюдением этических норм и стандартов.