Nestlé запускає в Україні лінійку кави Starbucks

У межах глобального партнерства Nestlé та Starbucks в Україні розпочинається продаж чотирьох видів меленої та зернової кави Starbucks, якою можна буде насолодитися вдома.

Компанія Nestlé в Україні вперше оголошує про запуск лінійки кави під брендом Starbucks на українському ринку, розширює свій портфель кави та буде представлена у преміум сегменті меленої та зернової кави. Партнерство сприяє зміцненню лідерських позицій Nestlé у бізнесі кави в Україні та світі, а також надасть ширший вибір та чудову можливість українським поціновувачам кави насолоджуватися вдома кавою, яка є одною з найвідоміших та найсмачніших у світі.

У межах міжнародного партнерства двох компаній для українських споживачів будуть доступні чотири види кави, зокрема три види меленої та один – зернової:

· Зернова кава Starbucks® Blonde Espresso® Roast – еспресо найсвітлішого ступеня обсмажування.

· Мелена кава Starbucks® Veranda Blend® – вишуканий бленд кави світлого обсмажування.

· Мелена кава Starbucks® House Blend® – бленд відбірних зерен кави із Латинської Америки середнього рівня обсмажування.

· Мелена кава Starbucks® Espresso® Roast – кава темного обсмажування з насиченим смаком і карамельними нотками.

Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні і Молдові, зазначив: «Для Nestlé бізнес кави є стратегічно важливим для зростання бізнесу як в Україні, так і в усьому світі. Після 25-ти років інвестицій Nestlé в українську економіку ми можемо з упевненістю сказати, що компанія і надалі буде розвивати тут свій бізнес. Партнерство з Starbucks відкриває нові можливості для подальшого розвитку ринку кави в Україні. Представивши для споживачів відмінний вибір кави в сегменті преміум, ми зможемо прискорити темпи зростання в існуючих і нових сегментах категорії, урізноманітнити наш продуктовий портфель і зміцнити лідерські позиції Nestlé».

Співпраця Nestlé і Starbucks® почалося в 2018 році. В рамках глобального партнерства Nestlé придбала безстрокові глобальні права на продаж споживчих товарів під брендом Starbucks®, за винятком готових до вживання напоїв. Продукція Starbucks створена з кавових зерен 100% арабіки вищого сорту, зібраних в провідних світових регіонах по вирощуванню кави і відповідно до міжнародних етичними стандартами CAFÉ. Practices (Coffee and Farmer Equity) з дотриманням принципів економічної прозорості, соціальної відповідальності, турботи про навколишнє середовище і контролю за якістю кави.

Леонід Верещагін, директор бізнесу кави Nestlé в Україні і Молдові, повідомив: «Запуск лінійки кави Starbucks збігається з обраним компанією вектором розвитку, і дозволяє Nestlé розширити пропозицію для українського споживача тепер і в преміум сегменті меленої та зернової кави. Кава Starbucks — це високоякісна 100% арабіка в трьох фірмових видах обсмажування. Starbucks сміливо можна назвати одним з найбільш очікуваних брендів на українському ринку. Тому запуск лінійки Starbucks — відмінна новина для всіх поціновувачів кави в Україні».

Компанії мають намір плідно співпрацювати над розвитком інновацій з метою розширення асортименту для цінителів кави Starbucks у всьому світі. Крім того, головне завдання співпраці — посилення роботи в напрямку соціальної відповідальності для виробників і постачальників кави для досягнення мети — вирощувати 100% кава з дотриманням етичних норм і стандартів.