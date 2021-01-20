Как выбрать маркетинговое агентство: советы от Ланет CLICK

Современный рынок digital-услуг стремительно развивается и насчитывает большое количество участников. Среди них — разнообразные агентства, веб-студии, SEO-компании и другие специалисты. Поэтому необходимо тщательно изучить все предложения, чтобы в итоге отдать предпочтение компетентному подрядчику.

Особое внимание стоит уделить агентствам полного цикла. С ними работать удобнее, ведь все процессы выполняются внутри компании и нет необходимости прибегать к дополнительным услугам, например, копирайтера или PPC-специалиста.

При выборе агентства интернет-маркетинга следуйте следующим рекомендациям:

1. Репутация. Ознакомьтесь с рейтингами, опубликованными в сети, спросите друзей из рекламной сферы и посмотрите, какие компании находятся на слуху.

2. Комфортная коммуникация. Убедитесь, что вы нашли общий язык с будущим менеджером.

3. Прозрачность. Проверьте наличие прайса и рекламного бюджета, который считается агентством в медиаплане.

4. Наличие опыта в вашей нише. Уточните, есть ли у агентства опыт работы со схожими проектами.

5. Реальное портфолио. У престижной компании есть портфолио с детальными примерами работ, а менеджер легко ответит на вопросы по каждому из них.

Ланет CLICK — это диджитал-агентство полного цикла, которое представляет команда профессионалов в разных областях. Среди предоставляемых услуг:

● SERM. Управление репутацией в Интернете и ее улучшение с помощью расположения позитивных материалов и отзывов.

● SEО-оптимизация. Аудит сайта, его оптимизация и наполнение контентом за счет SEO-копирайтинга.

● PPC-реклама. Запуск и аудит рекламы, настройка Google Adwords.

● SMM-продвижение. Запуск рекламы в социальных сетях, продвижение в Facebook и Instagram.

● LSI-копирайтинг. Тексты на заказ, которые отличаются информативностью и высоким качеством.

● Web-аналитика сайта. Настройка Google Analytics, анализ посещаемости и трафика.

● Email-маркетинг.

Если вам необходимо получить профессиональную рекомендацию по вопросам маркетинга, вы можете заказать индивидуальную консультацию специалиста. Наши эксперты помогут вам сформировать стратегию продвижения и освоить новые инструменты. Когда вы вкладываете в свой бизнес максимум и ищите новые пути усовершенствования, Ланет CLICK предлагает воспользоваться экспресс-аудитом. Благодаря этому вы получите советы, как улучшить бизнес и достичь желаемого.

По вопросам стоимости услуг обращайтесь по телефону +38 (044) 225-19-00 или пишите нам: [email protected]! Мы на связи!