Як обрати маркетингове агентство: поради від Ланет CLICK

Сучасний ринок digital-послуг стрімко розвивається та налічує велику кількість учасників. Серед них — різні агентства, веб-студії, SEO-компанії та інші фахівці. Тому необхідно ретельно вивчити всі пропозиції, щоб в результаті віддати перевагу компетентному підряднику.

Особливу увагу варто приділити агентствам повного циклу. З ними працювати зручніше, адже всі процеси виконуються всередині компанії та немає необхідності вдаватися до додаткових послуг, наприклад, копірайтера або PPC-фахівця.

Під час вибору агентства інтернет-маркетингу дотримуйтесь таких рекомендацій:

1. Репутація. Ознайомтеся з рейтингами, опублікованими в мережі, поцікавтесь у друзів з рекламної сфери та подивіться, які компанії знаходяться на слуху.

2. Комфортна комунікація. Переконайтеся, що ви знайшли спільну мову з майбутнім менеджером.

3. Прозорість. Перевірте наявність прайсу та рекламного бюджету, який рахується агентством в медіаплані.

4. Наявність досвіду у вашій ніші. Уточніть, чи є у агентства досвід роботи зі схожими проєктами.

5. Реальне портфоліо. У престижної компанії є портфоліо з докладними прикладами робіт, а менеджер легко відповість на питання по кожному з них.

Ланет CLICK — це діджитал-агентство повного циклу, яке представляє команда професіоналів в різних сферах. Серед послуг:

● SERM. Управління репутацією в Інтернеті та її поліпшення за допомогою розташування позитивних матеріалів і відгуків.

● SEО-оптимізація. Аудит сайту, його оптимізація та наповнення контентом за рахунок SEO-копірайтингу.

● PPC-реклама. Запуск і аудит реклами, налаштування Google Adwords.

● SMM-просування. Запуск реклами в соціальних мережах, просування у Facebook і Instagram.

● LSI-копірайтинг. Тексти на замовлення, які вирізняються інформативністю та високою якістю.

● Wеb-аналітика сайту. Налаштування Google Analytics, аналіз відвідуваності та трафіку.

● Email-маркетинг.

Якщо вам необхідно отримати професійну рекомендацію з маркетингу, ви можете замовити індивідуальну консультацію фахівця. Наші експерти допоможуть вам сформувати стратегію просування та освоїти нові інструменти. Коли ви вкладаєте в свій бізнес максимум і шукаєте нові шляхи удосконалення, Ланет CLICK пропонує скористатися експрес-аудитом. Завдяки цьому ви отримаєте поради, як покращити бізнес і досягти бажаного.

З питань вартості послуг звертайтесь за телефоном +38 (044) 225-19-00 або пишіть нам: [email protected]! Ми на звʼязку!