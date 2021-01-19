В Киеве полиция задержала участников акции против ультраправого насилия

По словам организаторов, полиция начала задержания не сразу, позволив акции продлиться около 10-ти минут.

Каждый год, 19 января в столице Украины отмечается день памяти российской журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19-го января 2009 в Москве. Начиная с 2010 года в разных странах СНГ антифашисты в этот день проводят свои памятные акции, а указанная дата позиционируется их участниками, как день борьбы с ультраправым террором.

Как сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", публикуя видео с места происшествия, в этом году участников антифашистского митинга, собравшихся на Контрактовой площади возле памятника Сагайдачному, задержала прибывшая на место полиция. Как сообщили сами правоохранители – они задерживали активистов за нарушение карантинных норм.

В частности, герой следующего ролика, киевский правозащитник Виталий Дудин, был задержан с применением силы, за то, что по мнению правоохранителей, озвученному ними на видео он "не соблюдал дистанцию" в общественном месте:

[ + – ] YouTube / Соцпортал

"Арестовано около 15 человек. Их силой заталкивали в автобус. Форматный повод для задержания – нарушение карантина", – передает издание "Соцпортал", опубликовавшее видео с задержания. Задержанных доставили в полицию, составили на них административные протоколы по указанной выше статье и спустя несколько часов отпустили.

Глава организации "Студенческая Республика" Павел Викнянский, один из организаторов акции, прокомментировал задержания протестующих. По его словам, полиция встретила участников у метро Контрактовая площадь, а затем провела митингующих к месту проведения акции, и уже после этого начались задержания активистов. Таким образом акция продлилась только 10 минут.

Тем временем националист Андрей Медведько опубликовал фото с контрмитинга киевских праворадикальных активистов, которые, согласно публикации Медведько, "собрались немного погонять" киевских антифашистов. Однако, по его словам, воплотить свои планы в жизнь националистам не удалось: "Не получилось. Всех леваков упаковали полицейские еще на подходах".

[ + – ] Соцсети

Придерживались ли дистанции участники "контрмитинга" и подавали ли они заявку на его проведение – не сообщается.

По словам еще одного организатора акции "19 января", члена правления Украинской хельсинской группы Владимира Чемериса, полиция предотвратила столкновение антифашистов и "людей с битами", пришедших на акцию, и оставшиеся участники мероприятия против правого террора смогли разойтись без происшествий.

Напомним, в рождественский сочельник, 6 января в Киеве на бульваре Леси Украинки, 34 под посольством Израиля националисты из праворадикальной организации "С14", устроили массовую акцию протеста с фаерами и граффити.