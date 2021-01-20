Обвиняемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко пытался перерезать себе горло в суде (видео)

Николаю Тарасову грозит пожизненное заключение.

Обвиняемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов пытался перерезать себе горло в зале суда в Одессе. Об этом сообщает "Думская".

"Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд", — сказал он и начал резать себе шею острым предметом.

Осторожно, следующие кадры не для слабонервных.

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Полицейские успели скрутить Тарасова. Его отвезли в больницу для оказания помощи. Позже его привезли обратно в зал суда.

По словам бабушки убитой девочки Екатерины Лукьяненко, попытка самоубийства — это игра на камеры и попытка затянуть заседание. Такое же мнение и высказал адвокат потерпевших.

Прокуратура требует для Тарасова пожизненного заключения.

11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в селе Ивановка Одесской области. 19 июня в полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко. После исчезновения Дарьи Лукьяненко правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить передвижение девочки в последний день жизни. Подозреваемого в убийстве Николая Тарасова направляли на психиатрическую экспертизу.