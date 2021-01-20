Звинувачений у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко намагався перерізати собі горло в суді (відео)

Миколі Тарасову загрожує довічне ув'язнення.

Звичнувачений у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко Микола Тарасов намагався перерізати собі горло в залі суду в Одесі. Про це повідомляє "Думська".

"Сьогодні я помру і поставлю крапку, я, а не суд", — сказав він і почав різати собі шию гострим предметом.

Обережно, ці кадри не для людей зі слабкими нервами.

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Поліцейські встигли скрутити Тарасова. Його відвезли в лікарню для надання допомоги. Пізніше його привезли назад у зал суду.

За словами бабусі вбитої дівчинки Катерини Лук'яненко, спроба самогубства — це гра на камери і спроба затягнути засідання. Таку ж думку висловив й адвокат потерпілих.

Прокуратура вимагає для Тарасова довічного ув'язнення.

11-річна Дарина Лук'яненко зникла вдень 13 червня 2019 року дорогою на заняття з танців у селі Іванівка Одеської області. 19 червня в поліції заявили, що знайшли тіло 11-річної Дарини Лук'яненко. Після зникнення Дарини Лук'яненко правоохоронці крок за кроком щодня збирали необхідну інформацію, вдалося посекундно відновити пересування дівчинки в останній день життя. Підозрюваного у вбивстві Миколу Тарасова спрямовували на психіатричну експертизу.