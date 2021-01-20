Суд вынес приговор убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко (фото)

Преступник проведет за решеткой 15 лет.

Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор Николаю Тарасову за похищение и убийство 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко в селе Ивановка Одесской области в июне 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Прокуратура требовала для Тарасова пожизненного заключения. Преступника приговорили к 15 годам тюрьмы.

Перед вынесением приговора Тарасов в зале суда попытался покончить жизнь самоубийством.

"Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд", – сказал он и начал резать себе шею острым предметом.

Осторожно, следующие кадры не для слабонервных.

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Полицейские успели скрутить Тарасова. Его отвезли в больницу для оказания помощи. Позже его привезли обратно в зал суда.

По словам бабушки убитой девочки Екатерины Лукьяненко, попытка самоубийства – это игра на камеры и попытка затянуть заседание. Такое же мнение высказал адвокат потерпевших.

11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в селе Ивановка Одесской области. 19 июня в полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко. После исчезновения Дарьи Лукьяненко правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить передвижение девочки в последний день жизни. Подозреваемого в убийстве Николая Тарасова направляли на психиатрическую экспертизу.