Суд виніс вирок вбивці 11-річної Дарини Лук'яненко (фото)

Злочинець проведе за гратами 15 років.

Роздільнянський районний суд Одеської області виніс вирок Миколі Тарасову за викрадення і вбивство 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко в селі Іванівка Одеської області в червні 2019 року. Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.

Прокуратура вимагала для Тарасова довічного ув'язнення. Злочинця засудили до 15 років в'язниці.

Перед винесенням вироку Тарасов у залі суду спробував покінчити життя самогубством.

"Сьогодні я помру і поставлю крапку, я, а не суд", — сказав він і почав різати собі шию гострим предметом.

Обережно, такі кадри не для людей зі слабкими нервами.

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Поліцейські встигли скрутити Тарасова. Його відвезли в лікарню для надання допомоги. Пізніше його привезли назад у зал суду.

За словами бабусі вбитої дівчинки Катерини Лук'яненко, спроба самогубства — це гра на камери і спроба затягнути засідання. Таку ж думку висловив адвокат потерпілих.

11-річна Дарина Лук'яненко зникла вдень 13 червня 2019 року дорогою на заняття з танцяів у селі Іванівка Одеської області. 19 червня в поліції заявили, що знайшли тіло 11-річної Дарини Лук'яненко. Після зникнення Дар'ї Лук'яненко правоохоронці крок за кроком щодня збирали необхідну інформацію, вдалося посекундно відновити пересування дівчинки в останній день життя. Підозрюваного у вбивстві Миколи Тарасова направляли на психіатричну експертизу.