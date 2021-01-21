Минобразования проиграл суд Портнову: в школьные учебники будут внесены правки по Майдану

Теперь из современных украинских учебников должны убрать моменты с героизацией участников событий "Революции достоинства".

Юрист Андрей Портнов, бывший замом главы администрации экс-президента Виктора Януковича сообщил, что выиграл суд у Министерства образования Украины о содержании школьных учебников.

"Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов", – написал Портнов у себя в Telegram в четверг, 21 января. По его словам, пересмотрят те книги, в которых политический режим президента Петра Порошенко занимался лишней для научной литературы "героизацией и мифологизацией" участников событий "Революции достоинства".

Согласно заявлению бывшего функционера эпохи Януковича, судебный процесс по его иску тянулся почти год, однако результаты проведенных по делу экспертиз учебников, обязали суд принять такое решение.

Кроме того, следующим статусом юрист перепостил у себя на канале материал издания "Страна", в распоряжении которой первым появилось указанное решение суда.

Как отмечается в материале, первоначально (еще 25-го марта) Портнов обратился в МОН с требованием изучить излагаемое в следующих 8-ми учебниках: в семи – по истории Украины для 11-х классов разных авторов, выпущенных в 2019 году, и еще в одном учебнике истории для 5-го класса, 2018 года выпуска. Издание приводит список этой литературы:

При этом, сообщается, что в МОН требования Портнова отвергли, и только после этого тот пошел в суд. По данным "Страны", в иске Портновым также требуется признать противоправным бездействие Министерства образования по его обращению. При этом не сообщается, удовлетворен ли иск в этой части.

Напомним, как стало известно в четверг, 21 января, Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в нарушении прав митинговавших на протестах в рамка "Революции гидности" на Майдане независимости в 2014 году.