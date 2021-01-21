Офис генпрокуратура готовит апелляцию на приговор убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко

Прокуроры считают, что вынесенный приговор не соответствует степени тяжести и будут настаивать на пожизненном заключении.

Офис генерального прокурора готовит апелляцию на решение Раздельнянского районного суда Одесской области, который приговорил к 15 годам заключения убийцу 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Офисе генпрокурора считают, что вынесенный судом приговор не соответствует степени тяжести убийства. Прокуратура будет ходатайствовать о пожизненном заключении Николая Тарасова.

"Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции, поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления. Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении пресс-службы.

В Офисе генпрокурора отметили, что во время судебного разбирательства вина осужденного была доказана в полном объеме.

11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в селе Ивановка Одесской области. 19 июня в полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко. После исчезновения Дарьи Лукьяненко правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить передвижение девочки в последний день жизни. Подозреваемого в убийстве Николая Тарасова направляли на психиатрическую экспертизу.