Офіс генпрокуратури готує апеляцію на вирок убивці 11-річної Дарини Лук'яненко

Прокурори вважають, що винесений вирок не відповідає ступеню тяжкості і наполягатимуть на довічному ув'язненні.

Офіс генерального прокурора готує апеляцію на рішення Роздільнянського районного суду Одеської області, який засудив до 15 років ув'язнення вбивцю 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко Миколу Тарасова.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

В Офісі генпрокурора вважають, що винесений судом вирок не відповідає ступеню тяжкості вбивства. Прокуратура клопотатиме про довічне ув'язнення Миколи Тарасова.

"Прокурори не згодні з вироком суду першої інстанції, оскільки 15 років позбавлення волі за вчинення зухвалого вбивства малолітньої дитини не відповідає ступеню тяжкості вчиненого злочину. Наразі готується апеляційна скарга на м'якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі", — йдеться в повідомленні прес-служби.

В Офісі генпрокурора зазначили, що під час судового розгляду вина засудженого була доведена в повному обсязі.

11-річна Дарина Лук'яненко пропала вдень 13 червня 2019 року дорогою на заняття танцями в селі Іванівка Одеської області. 19 червня в поліції заявили, що знайшли тіло 11-річної Дарини Лук'яненко. Після зникнення Дар'ї Лук'яненко правоохоронці по крупицях щодня збирали необхідну інформацію, вдалося посекундно відновити пересування дівчинки в останній день життя. Підозрюваного у вбивстві Миколи Тарасова направляли на психіатричну експертизу.