Вспомнить всех поименно: Семь лет назад погибли первые герои Небесной сотни

22 января 2014 года Украина вспоминает как начало кровавых событий Революции Достоинства.

В этот день, 22 января, 7 лет назад на Майдане Независимости в Киеве начались первые жертвы, которых назовут Небесной сотней.

Противостояние на улице Грушевского началось еще 19 января. Традиционное воскресное Вече переросло в ходу митингующих к Верховной Раде. Вход в правительственный квартал перекрывали бойцы подразделения «Беркут».

Для задымления улицы протестующие поджигали шины, в ответ силовики применяли слезоточивый газ и травматическое оружие. Бой на Грушевского, который длился с разной активностью более двух суток, завершился 21 января, когда на улицу вышли священнослужители. Молитвой, они призывали завершить конфликт обе сторонам.

О первых убитых во время Революции Достоинства стало известно утром 22 января– пули снайпера попали в 21-летнего армянина Сергея Нигояна и 25-летнего белорусского журналиста Михаила Жизневского. Обоих застрелили во время противостояний на улице Грушевского. Впоследствии их имена станут первыми в Небесной Сотне. Тот трагический день стал роковым и для евромайдановца львовянина Юрия Вербицкого, который был похищен неизвестными прямо из больницы накануне. Его тело со следами пыток было найдено в лесу под Киевом.

Тогда же впервые прозвучала песня «Идет утята по Тис», которая в дальнейшем стала неофициальным реквиемом-прощанием на похоронах погибших на Майдане.

Стоит напомнить, что ежегодно 22 января Украина отмечает День соборности в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. В этом году мы встречаем его с чувством глубокой скорби по украинцам, отметил президент Владимир Зеленский.