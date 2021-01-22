Згадати всіх поіменно: сім років тому загинули перші герої Небесної сотні

22 січня 2014 року Україна згадує як початок кривавих подій Революції Гідності.

Цього дня, 22 січня, 7 років тому на Майдані Незалежності в Києві розпочалися перші жертви, яких називають Небесної сотнею.

Протистояння на вулиці Грушевського почалося ще 19 січня. Традиційне недільне Віче переросло в ходу мітингувальників до Верховної Ради. Вхід в урядовий квартал перекривали бійці підрозділу «Беркут».

Для задимлення вулиці протестувальники підпалювали шини, у відповідь силовики застосовували сльозогінний газ і травматичну зброю. Бій на Грушевського, який тривав з різною активністю більше двох діб, завершився 21 січня, коли на вулицю вийшли священнослужителі. Молитвою вони закликали обидва боки завершити конфлікт.

Про перших убитих під час Революції Гідності стало відомо вранці 22 січня: кулі снайпера потрапили в 21-річного вірменина Сергія Нігояна та 25-річного білоруського журналіста Михайла Жизневського. Обох застрелили під час протистоянь на вулиці Грушевського. Згодом їх імена стануть першими в Небесній Сотні. Той трагічний день став фатальним і для евромайданівця львів'янина Юрія Вербицького, якого викрали напередодні невідомі прямо з лікарні. Його тіло із слідами тортур знайшли в лісі під Києвом.

Тоді ж вперше прозвучала пісня «Йде каченята по Тис», яка надалі стала неофіційним реквіємом-прощанням на похоронах загиблих на Майдані.

Варто нагадати, що щорічно 22 січня Україна відзначає День соборності на честь проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Цього року ми зустрічаємо його з почуттям глибокої скорботи за українцями, зазначив президент Володимир Зеленський.