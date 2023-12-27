"Свіжі ідеї": РФ планує провести неформальне засідання Радбезу щодо 10 років Євромайдану, — ГУР

На думку розвідників, запланований РФ неформальний захід розраховано здебільшого на "внутрішню" аудиторію, оскільки інтерес до російських заходів з боку міжнародних медіа перебуває практично на нульовому рівні.

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Російська Федерація ініціювала неформальне засідання Ради безпеки ООН за так званою "формулою Аррія". Про це у середу, 27 грудня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Оголошена тема заходу звучить таким чином — "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву". Українська розвідка дізналася, що під час засідання російські "дипломати" ще раз спробують донести світовій громадськості російські наративи про "неонацистську природу київського режиму та його збройних формувань", про "історію нацизму в Україні та його сучасний стан", про "злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України".

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За інформацією ГУР, документ, що поданий на ім'я генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша також не містить якихось "свіжих ідей", а знову вкотре повторює традиційні формулювання російської пропаганди.

"Центральне повідомлення "презентації": інспірування Євромайдану з боку країн Заходу та США. Відповідно розв’язана війна виправдовується планами "захистити мирне населення на сході та півдні України", — стверджує ГУР.

Аналіз інформації щодо питань, які збирається обговорювати РФ на неформальному засіданні, так само як і перелік запрошених ними гостей, дає змогу ГУР дійти висновку, що російська дипломатія остаточно перетворюється на генератор божевільних ідей, які ніхто в світі не сприймає всерйоз.

"Вочевидь засідання є частиною програми "виборів Путіна", які заплановані на березень 2024 року. На думку російських пропагандистів, електорату буде корисно знати, що тези щодо виправдання війни в Україні звучатимуть в стінах ООН. А "інтимний" неформальний статус дозволить позбутися в’їдливих коментарів міжнародних дипломатів щодо чергової маячні про "бойових комарів" та "американські біолабораторії", — додає ГУР.

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Хто запрошений до засідання, присвяченого Євромайдану

В українській розвідці назвали серед запрошених гостей тих осіб, на яких цього разу росіяни роблять ставку. Це міністр внутрішніх справ за часів Януковича Віталій Захарченко, один з командирів тодішнього "Беркуту" Дмитро Сабіна, а також російські пропагандисти Максим Григор’єв і Михайло Хазін. Вестиме засідання постійний представник РФ в ООН Василь Небензя.

"Загалом інтерес до анонсованого заходу з боку членів Ради безпеки ООН вкрай низький. Більшість з них буде представлено так званими "експертами". Тобто радниками чи другими секретарями. Вони не налаштовані "корисно слухати" Захарченка, натомість мають намір висловити позицію своїх держав щодо "реального стану справ". Схоже, що сам захід розраховано здебільшого на "внутрішню" російську аудиторію, оскільки інтерес з боку міжнародних медіа перебуває практично на нульовому рівні. Трансляція планується хіба що на деяких вебсторінках та в соцмережах", — коментує ситуацію ГУР.

Що таке "формула Аррія"

Пресслужба ГУР пояснила, що "формула Аррія" — це неформальні зустрічі, під час яких представники країн можуть провести відвертий обмін думками.

"На них не діють жорсткі процедурні правила, до них залучаються учасники, які не дотичні до дипломатичної роботи. Тобто люди, "яких корисно було б заслухати". Водночас цей формат справді буває корисним, коли дипломати мають відверто обговорити неоднозначні питання поза офіційних процедур", — уточноють у ГУР.

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Нагадаємо, Українська Гельсінська спілка з прав людини 6 грудня повідомила, що з 2014 року, коли Крим захопили російські окупанти, на територію пів острова прибули щонайменше 800 тисяч громадян Росії.

За останні 10 років Російська Федерація створила колосальну кількість злочинів проти людства, тим самим порушуючи права людини. Крім того, багато дій противника мають уже системний характер.