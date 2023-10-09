"ХАМАС потрібно засуджувати": Радбез ООН не вжила жодних дій після засідання, — CNN

Не всі країни засудили атаку ісламських бойовиків на Ізраїль. У Радбезі заявили, що важливо, аби світова спільнота засуджувала ХАМАС, поки той не припинить свою "насильницьку терористичну діяльність".

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Рада Безпеки ООН не вжила жодних дій після екстреного засідання щодо ситуації в Ізраїлі. Про це повідомило видання CNN.

"Я не хочу вдаватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС", — сказав заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

З його слів, не всі країни засуджують напад ХАМАС на Ізраїль, проте він не хоче вдаватися у подробиці.

"Я думаю, ви, ймовірно, зможете відгадати одну з них без мене", — зазначив він.

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Крім цього, він розповів, що ситуація в Ізраїлі ще нестабільна та дуже небезпечна, тоді як чиновники продовжують наполегливо працювати, аби спробувати запобігти розширенню конфлікту в регіоні.

"Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, які мали місце та відбуваються", — сказав Роберт Вуд.

Він наголосив, що наразі важливо, аби міжнародне співтовариство продемонструвало солідарність з Ізраїлем, оскільки бойовиків ХАМАС потрібно засуджувати, поки вони не припинять свою "насильницьку терористичну діяльність".

Додамо, що Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході за зачиненими дверима о 22:00 (за київським часом).

ХАМАС атакував Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із Сектору Гази — було завдано масованих ракетних ударів, після яких розпочалося наземне вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну, було введено в дію "пункт 40 Алеф".

9 жовтня офіцер Армії оборони Ізраїлю, редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін розповів, що ЦАХАЛ продовжує завдавати удари по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, ЦАХАЛ уразив командні пункти, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно ХАМАСу" та актив, який ХАМАС використовував для розвідки.

Нагадаємо, 8 жовтня ЗМІ повідомили, що міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити до берегів Ізраїлю авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та декілька есмінців.