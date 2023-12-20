"Одні з найжахливіших злочинів": ООН ухвалила резолюцію щодо порушення РФ прав людини

Медійна ініціатива проаналізувала, що головною відмінністю нової резолюції від попередніх є те, що в документі вперше заявили про свавільні затримання і утримання Росією цивільних заручників, що суворо заборонено міжнародним правом.

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Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, котра засуджує серйозні порушення Російською Федерацією прав людини на тимчасово окупованих українських територіях України. Про це у середу, 20 грудня, повідомляє Міністерство закордонних справ України у Telegram.

"Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України", — зазначили у МЗС.

Як додав голова українського МЗС Дмитро Кулеба, оновлена резолюція Генасамблеї ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити повернення всіх українських дітей і цивільних заручників.

"Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити", — заявляє Кулеба.

Крім того, заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на своїй сторінці у X (колишній Twitter) подякувала за підтримку резолюції про права людини державам-членам ООН.

"Ми цінуємо міжнародну підтримку у захисті територіальної цілісності та спільних цінностей", — написала вона.

За резолюцію проголосували 78 держав-членів ООН, висловились "проти" — 15, утримались — 79.

Хто підтримав резолюцію:

Албанія;

Андора;

Аргентина;

Австралія;

Австрія;

Багамські острови;

Барбадос;

Бельгія;

Беліз;

Бутан;

Боснія і Герцеґовина;

Болгарія;

Кабо-Верде;

Канада;

Чилі;

Коста-Ріка;

Хорватія;

Кіпр;

Чехія;

Данія;

Домініканська Республіка;

Еквадор;

Естонія;

Фінляндія;

Франція;

Грузія;

Німеччина;

Греція;

Гватемала;

Гаяна;

Угорщина;

Ісландія;

Ірландія;

Ізраїль;

Італія;

Ямайка;

Японія;

Кірибаті;

Латвія;

Ліхтенштейн;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Маршаллові острови;

Федеративні Штати Мікронезії;

Монако;

Монтенегро;

М’янма;

Нідерланди;

Нова Зеландія;

Північна Македонія;

Норвегія;

Палау;

Панама;

Папуа-Нова Гвінея;

Польща;

Португалія;

Південна Корея;

Молдова;

Румунія;

Самоа;

Сан-Томе і Прінсіпі;

Сан-Марино;

Сейшельські Острови;

Сьєрра-Леоне;

Словакія;

Словенія;

Іспанія;

Суринам;

Швеція;

Швейцарія;

Східний Тимор;

Тувалу;

Туреччина;

Україна;

Велика Британія;

Сполучені Штати Америки;

Уругвай;

Вануату.

Держави, які утримались від голосування:

Алжир;

Анґола;

Антиґуа і Барбуда;

Вірменія;

Бахрейн;

Бангладеш;

Бенін;

Болівія;

Ботсвана;

Бразилія;

Бруней Даруссалам;

Камбоджа;

Камерун;

Центральноафриканська Республіка;

Колумбія;

Конґо;

Кот-д'Івуар;

Джибуті;

Єгипет;

Сальвадор;

Ефіопія;

Фіджі;

Габон;

Гана;

Гренада;

Ґвінея;

Ґвінея-Бісау;

Індія;

Індонезія;

Ірак;

Йордан;

Кенія;

Кувейт;

Киргизстан;

Лаос;

Лісабон;

Лесото;

Лівія;

Мадагаскар;

Малаві;

Малайзія;

Мальдіви;

Мавританія;

Маврикій;

Мексика;

Монголія;

Мозамбік;

Намібія;

Науру;

Непал;

Нігерія;

Оман;

Пакистан;

Португалія;

Перу;

Філіппіни;

Катар;

Руанда;

Сент-Кітс і Невіс;

Сент-Люсія;

Сент-Вінсент і Ґренадіни;

Саудівська Аравія;

Сенеґал;

Сербія;

Сінгапур;

Соломонові острови;

Південна Африка;

Південний Судан;

Шрі-Ланка;

Таджикистан;

Таїланд;

Тоґо;

Тонґа;

Трінідад і Тобаґо;

Туніс;

Уганда;

Об’єднані Арабські Емірати;

Танзанія;

В’єтнам;

Ємен;

Замбія.

Держави-члени ООН, які висловились "проти" резолюції:

Білорусь;

Бурунді;

Китай;

Куба;

Північна Корея;

Еритрея;

Гондурас;

Іран;

Малі;

Нікараґуа;

Ніґер;

Росія;

Судан;

Сирія;

Зімбабве.

Що означає ухвалення оновленої резолюції ООН

Медійна ініціатива проаналізувала, що головною відмінністю нової резолюції ООН від попередніх є те, що в документі вперше заявили про свавільні затримання і утримання Росією цивільних заручників, що суворо заборонено міжнародним правом.

До цього ООН не згадувала про цивільних заручників у контексті збройної агресії Росії проти України.

Крім того, у повідомленні наголошують, що резолюція розширює можливості для адвокації питання звільнення цивільних заручників та залучення третіх держав до перемовин на рівні ООН.

Нагадаємо, Українська Гельсінська спілка з прав людини 6 грудня повідомила, що з 2014 року, коли Крим захопили російські окупанти, на територію півострова прибули щонайменше 800 тисяч громадян Росії. За останні 10 років Російська Федерація створила колосальну кількість злочинів проти людства, тим самим порушуючи права людини. Крім того, багато дій противника мають уже системний характер.

24 жовтня в Центрі національного опору повідомляли, що населення Луганської області скоротилося на 40% за роки окупації. Це на 40% менше, ніж було до 2014 року. За інформацією підпілля, тенденція на зменшення кількості мирних жителів триває і росіяни продовжують сприяти цьому.