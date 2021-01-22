В центре Киева в "Трубе" под майданом Незалежности обвалился потолок
На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что полностью обрушилась вся отделка потолка, перекрыв один из выходов на улицу.
В переходе под майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок. Об этом говорится в сообщении Telegram-сообщества "Киев Сейчас".
В народе этот переход под майданом называют "Трубой". Пока подробностей нет, но в Сети пишут, что пострадавших нет.
На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что полностью обрушилась вся отделка потолка, перекрыв один из выходов на улицу.
Также на видео видны работники коммунальных служб, которые уже пытаются ликвидировать последствия обрушения. Они уже огородили место обвала лентой. Причиной обвала потолка в подземном переходе может быть старый бетон, который начал осыпаться. Напомним, в 2021 году планировался капитальный ремонт перехода.