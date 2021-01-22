В центре Киева в "Трубе" под майданом Незалежности обвалился потолок

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что полностью обрушилась вся отделка потолка, перекрыв один из выходов на улицу.

В переходе под майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок. Об этом говорится в сообщении Telegram-сообщества "Киев Сейчас".

В народе этот переход под майданом называют "Трубой". Пока подробностей нет, но в Сети пишут, что пострадавших нет.

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На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что полностью обрушилась вся отделка потолка, перекрыв один из выходов на улицу.

[ + – ] Фото: Pan_goldman / Twitter

Также на видео видны работники коммунальных служб, которые уже пытаются ликвидировать последствия обрушения. Они уже огородили место обвала лентой. Причиной обвала потолка в подземном переходе может быть старый бетон, который начал осыпаться. Напомним, в 2021 году планировался капитальный ремонт перехода.