У центрі Києва в "Трубі" під майданом Незалежності обвалилася стеля

На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, що все оздоблення стелі повністю обвалилося, перекривши один з виходів на вулицю.

У переході під майданом Незалежності в Києві обвалилася стеля. Про це йдеться в повідомленні Telegram-спільноти "Київ Зараз".

У народі цей перехід під Майданом називають "Трубою". Поки подробиць немає, але в мережі пишуть, що постраждалих немає.

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На відео, яке зʼявилося в соцмережах, видно, що все оздоблення стелі повністю обвалилося, перекривши один з виходів на вулицю.

Також на відео видно працівників комунальних служб, які вже намагаються ліквідувати наслідки обвалу. Вони вже загородили місце обвалу стрічкою. Причиною обвалу стелі в підземному переході може бути старий бетон, який почав сипатися. Нагадаємо, у 2021 році планувався капітальний ремонт переходу.