В Киеве станция метро "Героев Днепра" возобновляет работу в обычном режиме

Коммунальщики закончили ремонт на станции: установили новые турникеты.

В Киеве станция метро "Героев Днепра" начнет работу в обычном режиме с 23 января. Коммунальщики закончили ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что на станции завершили ремонт. Там установили новые современные турникеты.

"Новые турникеты поддерживают все современные способы оплаты проезда, в частности: QR-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", – говорится в сообщении.

В КГГА рассказали, что такие турникеты уже установлены на станциях метро "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".

Напомним, что один из вестибюлей станции метро "Героев Днепра" был закрыт на ремонт с 19 по 22 января.

Ранее сообщалось, что на станции "Сырец" киевского метрополитена появились новые турникеты-гиганты, которые, в отличие от старых устройств, невозможно перескочить сверху.