СБУ поздравила с Днем Соборности. "А несогласным - от трех лет лишения свободы"

В СБУ потенциальным сепаратистам пригрозили 110-й статьей Уголовного кодекса Украины

На официальных страницах Службы безопасности Украины в социальных сетях появилось поздравление украинцев с Днем Соборности страны, который ежегодно празднуют 22 января. Сотрудники ведомства отметили, что Украина является единой, "от Чернигова до Севастополя, от Луганска до Ужгорода".

"А всех, кто с этим не согласен, ждет статья 110 Уголовного кодекса Украины", — написали в ведомстве.

[ + – ] СБУ поздравила украинцев с Днем Соборности

Отметим, 110-я статья Уголовного кодекса — это статья о "посягательстве на территориальную целостность Украины". Ее нарушение предусматривает санкции от 3 до 5 лет лишения свободы или от 5 до 10 лет в случае, если речь идет о представителе власти, повторном нарушении, нарушении группой лиц либо же в сочетании с разжиганием национальной или религиозной ненависти. За подобные действия, которые привели к гибели людей, могут лишить свободы пожизненно или на срок от 10 до 15 лет.

День Соборности Украины отмечают 22 января. В этот день в 1919 году в Киеве прошла торжественная церемония Злуки ЗУНР и УНР.

Фокус детально рассказывал об этом объединении в этом материале.