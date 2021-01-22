СБУ привітала з Днем Соборності. "А незгодним — від трьох років позбавлення волі"

У СБУ потенційним сепаратистам пригрозили 110-ою статтею Кримінального кодексу України

На офіційних сторінках Служби безпеки України в соціальних мережах з'явилося привітання українців з Днем Соборності країни, який щорічно святкують 22 січня. Співробітники відомства зазначили, що Україна є єдиною, "від Чернігова до Севастополя, від Луганська до Ужгорода".

"А всіх, хто з цим не згоден, чекає стаття 110 Кримінального кодексу України", — написали у відомстві.

[ + – ] СБУ привітала українців з Днем Соборності

Зазначимо, що 110-а стаття Кримінального кодексу — це стаття про "посягання на територіальну цілісність України". Її порушення передбачає санкції від 3 до 5 років позбавлення волі або від 5 до 10 років у разі, якщо мова йде про представника влади, повторному порушення, порушення групою осіб або ж в поєднанні з розпалюванням національної чи релігійної ненависті. За подібні дії, які призвели до загибелі людей, можуть позбавити волі довічно або на термін від 10 до 15 років.

День Соборності України відзначають 22 січня. У цей день у 1919 році в Києві пройшла урочиста церемонія Злуки ЗУНР і УНР.

Фокус детально розповідав про це об'єднання в цьому матеріалі.