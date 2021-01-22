Украинцев предупредили о сильном снегопаде, местами до полуметра

В Тернопольской и Львовской областей ожидают до 40 см снега, а в Карпатах – целых 67 см осадков.

В последних числах января месяца на Украину обрушатся обильные снегопады: местами снеговой покров может достичь полуметра и даже выше.

"30-го января снежный покров в Карпатах достигнет 67 см. В западных областях страны с 26 января он будет достигать 40 см", – сообщается в материале "РБК", со ссылкой данные синоптических карт метеорологического ресурса "Ventusky".

По данным метеосайта, снег начнет заметать Украину уже со вторника, 26-го января: "В части Тернопольской и Львовской областей будет до 40 см снега". А в и без того заснеженных Карпатах к этому дню снеговой покров должен подняться до 48-ми сантиметров. В последующие дни – 28-го и 29 января – погода будет такая же: холодная и снежная.

"Судя по картам, 31 января снег будет лежать практически на всей территории Украины. Исключение составит только район Прикарпатья", – отмечает обозреватель издания со ссылкой на показатели указанного метеоресурса.

При этом, отмечается, что снегопады в стране будут неравномерными по своей силе. К примеру, в соседствующей с Тернопольской Хмельницкой области снега выпадет "лишь" 15 сантиметров снега. А в расположенной рядом Винницкой области – и того меньше – до 10 сантиметров.

"Незначительные осадки" ожидаются в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях: там выпадет всего 3-8 см снега. Что, впрочем, с натяжкой можно назвать "незначительными", если судить по меркам Украины, граждане которой вообще не видели снега пол зимы.

При этом, как пишет обозреватель "РБК", столица Украины может не рассчитывать даже на такой снегопад. Так, в Киеве синоптики прогнозируют всего 2-4 сантиметра осадков.

Отметим, что такие данные полностью отвечают уже приведенному нами прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, которые заявили на днях, что после небольшого потепления до нуля градусов 20-22 января в Украину снова вернется морозная погода.