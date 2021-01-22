Житель Судана отделался штрафом за то, что в Полтаве угнал авто вместе с детьми

По новому закону такие действия караются ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Киевский районный суд города Полтавы вынес вердикт по делу об угоне автомобиля жителем Судана, произошедшем 24 августа 2020 года на Соборном проспекте.

Как сообщается в пятничном репортаже "ТСН", суд вынес "довольно странный приговор" иностранцу, учитывая то, что в угнанном ним автомобиле "Opel" модели "Zafira-А" находились двое детей, а само авто при угоне угодило в ДТП.

"Житель Судана Ибрагим Абделрахман угнал припаркованный автомобиль "Opel Zafira". На тот момент в нем находились двое детей – 1 и 8 лет. Их родители оставили в салоне, а сами отошли в магазин. Иностранец завел авто и уехал, а на улице Маршала Бирюзова влетел в отбойник", – напомнила детали произошедшего "Телевизионная служба новостей".

Отмечается, что дети при этом не пострадали. Как рассказали авторы материала, осужденный полностью признал свою вину, а также подтвердил все фактические обстоятельства дела.

В соответствующем решении Суда, опубликованном 18-го января этого года, указано, что суданец: "В содеянном искренне раскаялся, преступление совершил впервые, и просит суд строго его не наказывать, а материальный ущерб потерпевшим возместил полностью".

В ЕРДР действительно опубликован приговор по данному делу, который гласит, что указанная особа признана виновной в уголовном преступлении по части 1 статьи 289 УК Украины – "незаконное завладение транспортным средством". При этом, согласно действующему законодательству Украины такое преступление карается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

"В содеянном искренне раскаялся, преступление совершил впервые, просит суд строго не наказывать, материальный ущерб потерпевшим возместил полностью", – говорится в приговоре Киевского районного суда Полтавы.

Сам вердикт звучит следующим образом: "Назначить наказание в виде штрафа в размере одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 20 400 гривен". Кроме того, Ибрагима Абделрахмана обязали компенсировать 1634 гривен и 50 копеек судебных издержек. Никаких других санкций суд к иностранцу не применил.

Отметим, что суд применял законодательство, действовавшее на момент преступления, согласно которому, за угон подразумевалось административное наказание в виде штрафа. Однако осенью прошлого года в силу вступил закон №3301 "об усилении санкций за незаконное завладение автомобилем", который переводит ответственность из административной – в уголовную.