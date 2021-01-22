Житель Судану відбувся штрафом за те, що в Полтаві викрав авто разом з дітьми

За новим законом такі дії караються обмеженням або позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

Київський районний суд міста Полтави виніс вердикт у справі щодо викрадення автомобіля жителем Судану, яке сталося 24 серпня 2020 року на Соборному проспекті.

Як повідомляється у п'ятничному репортажі "ТСН", суд виніс "досить дивний вирок" іноземцю, з огляду на те, що у викраденому ним автомобілі "Opel" моделі "Zafira-А" знаходилися двоє дітей, а саме авто під час викрадення потрапило в ДТП.

"Житель Судану Ібрагім Абделрахман викрав припаркований автомобіль "Opel Zafira". Тоді у ньому знаходилися двоє дітей — 1 і 8 років. Батьки залишили їх у салоні, а самі відійшли в магазин. Іноземець завів авто і поїхав, а на вулиці Маршала Бірюзова влетів у відбійник", — нагадала деталі події "Телевізійна служба новин".

Зазначається, що діти при цьому не постраждали. Як розповіли автори матеріалу, засуджений повністю визнав свою провину а також підтвердив усі фактичні обставини справи.

У відповідному рішенні Суду, опублікованому 18-го січня цього року, зазначено, що суданець: "У скоєному щиро розкаявся, злочин скоїв вперше, і просить суд суворо його не карати, а матеріальні збитки потерпілим відшкодував повністю".

У ЄРДР справді опублікований вирок у цій справі, який свідчить, що зазначена особа визнана винною в кримінальному злочині за частиною 1 статті 289 КК України — "незаконне заволодіння транспортним засобом". При цьому, згідно з чинним законодавством України такий злочин карається обмеженням волі терміном від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

"У скоєному щиро розкаявся, злочин скоїв вперше, просить суд суворо не карати, матеріальні збитки потерпілим відшкодував повністю", — йдеться у вироку Київського районного суду Полтави.

Сам вердикт звучить так: "Призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 20 400 гривень". Окрім того, Ібрагіма Абделрахмана зобов'язали компенсувати 1 634 гривень і 50 копійок судових витрат. Ніяких інших санкцій суд до іноземця не застосував.

Зазначимо, що суд застосовував законодавство, що діяло на момент злочину, згідно з яким, за викрадення автомобіля було адміністративне покарання у вигляді штрафу. Однак восени минулого року в силу вступив закон №3301 "про посилення санкцій за незаконне заволодіння автомобілем", який переводить відповідальність з адміністративної — в кримінальну.