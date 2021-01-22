"Поедающие друг друга цыплята": руководство "Гаврилівських курчат" утверждает, что их завод закрыт

По словам гендиректора "Гаврилівських курчат", с 10 декабря их птицефабрика закрыта на зимний период.

Пользователь Facebook Евгений Хурсин опубликовал на своей странице видео, на котором запечатлены якобы цыплята с птицефабрики "Гаврилівські курчата" в селе Гавриловка Вышгородского района Киевской области, которые начали поедать друг друга "из-за холода и голода". Однако руководство фирмы в комментарии Фокусу рассказало, что их заводы не функционируют с начала декабря.

Видео с "поедающими друг друга цыплятами" Евгению Хурсину, по его словам, прислал кто-то из подписчиков.

"Пишет, что это птицефабрика в Гавриловке, Киевской области. Если кто-то из вас проживает рядом — подтвердите действительно все так печально?", — написал он в Facebook.

Некоторые онлайн-издания, без ссылок на какие-либо источники и попыток взять комментарии у второй стороны, начали писать, что "цыплят перестали кормить, а в птичнике отключили обогрев". Также они напомнили, что "согласно украинскому законодательству, такое обращение с животными влечет за собой уголовную ответственность" и предполагали, что "эти цыплята вскоре попадут на прилавки магазинов".

Фокус связался с руководством "Гаврилівських курчат", чтобы выяснить обстоятельства этой истории. В телефонном разговоре гендиректор компании Иван Зозуля рассказал, что до нас к ним за комментарием обратился только один из телеканалов.

"Наше производство вообще не работает больше месяца. С десятого декабря. Мы закрылись на зимний период. У нас нет ни цыплят ни чего-либо еще. Ни на одной из фабрик. Сотрудников тоже пока что нет, они в отпусках за свой счет. И запускаться мы планируем не раньше марта-месяца, когда наступит теплый период", — сказал Зозуля в разговоре с журналистом Фокуса.

Он также пригласил сотрудников СМИ приехать на птицефабрику, чтобы лично убедиться в том, что на текущий момент производство "Гаврилівських курчат" не работает. На вопрос "кто мог запустить подобное видео" Зозуля ответил, что "не имеет понятия" кому это может быть нужно.

Напомним, в середине января 2021 года неизвестный посетитель супермаркета NOVUS в Новых Петровцах подбросил в отдел непродовольственных товаров магазина игрушки для елки с символикой армии РФ и опубликовал видеозапись, с комментариями, что супермаркет якобы продает этот товар. Сотрудники супермаркета оперативно отреагировали на эту историю, опубликовав видео с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, как посетитель кладет на полку игрушку и сразу же начинает записывать ролик. Тогда некоторые СМИ тоже описывали эти события как новый скандал с елочными игрушками с символикой армии России, не проверив информацию.