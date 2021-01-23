Скандал с Укроборонпромом перед выборами президента организовали Матиос и Аваков - обличитель Шевченко

Скандал вокруг Укроборонпрома перед президентскими выборами в Украине был организован тогдашним военным прокуроры Матиос и министром МВД Аваковым, который был и остается партнером Коломойского и, соответственно, Зеленского.

Об этом в программе Янины Соколовой "Соромно" рассказал обличитель Евгений Шевченко.

Он, в частности, сообщил, что сначала прокурор Матиос на 2 года затормозил расследование по поставкам запчастей на предприятия Укроборонпрома. Но за полгода до выборов Президента Матиос вдруг передал материалы в ведомство Авакова.

"Далее прошло 2 года, все об этом забыли и то Матиос решил, что ему нужно эти телефоны за полгода до выборов передать в Экспертный центр МВД Украины. Он мог передать их, например, на экспертизу в Киевский институт судебной экспертизы, это не проблема, но он решил почему-то именно в МВД отдать Авакова, который был в контрах с Порошенко. И он был и остается партнером Коломойского", — отметил Шевченко.

"И, соответственно, Зеленского на тот период", — уточнила Янина Соколова. "Да… И дальше Антон Геращенко, якобы инкогнито, они собрали все эти переписки компрометирующие, которые компрометирующие сына Свинарчука, и передали их Бигусу. А Бигус — журналист — "Хайп — наше все". Он прекрасно понимал последствия, он прекрасно осознавал, который будет скандал. И его это устраивало… Чем громче история, тем лучше для журналиста", — резюмирует Евгений Шевченко.