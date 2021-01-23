Скандал з Укроборонпромом перед виборами президента організували Матіос і Аваков — викривач Шевченко

Скандал навколо Укроборонпрому перед президентськими виборами в Україні був організований тодішнім військовим прокурором Матіосом і міністром МВС Аваковим, який був і залишається партнером Коломойського і, відповідно, Зеленського.

Про це у програмі Яніни Соколової "Соромно" розповів викривач Євген Шевченко.

Він, зокрема, повідомив, що спочатку прокурор Матіос на 2 роки загальмував розслідування щодо постачання запчастин на підприємства Укроборонпрому. Але за півроку до виборів Президента Матіос раптом передав матеріали у відомство Авакова.

"Далі минуло 2 роки, всі про це забули і Матіос вирішив, що йому потрібно ці телефони за пів року до виборів передати в Експертний центр МВС України. Він міг передати їх, наприклад, на експертизу до Київського інституту судової експертизи, це не проблема, але він вирішив чомусь саме в МВС віддати Авакову, який був у контрах з Порошенком. Він був і залишається партнером Коломойського", — зазначив Шевченко.

"І, відповідно, Зеленського на той період", — уточнила Яніна Соколова. "Так... Далі Антон Геращенко, нібито інкогніто, вони зібрали всі ці листування, які компрометують сина Свинарчука, і передали їх Бігус. А Бігус — журналіст — "хайп — наше все". Він прекрасно розумів наслідки, він прекрасно розумів, що буде скандал. І його це влаштовувало... Чим голосніше історія, тим краще для журналіста", — резюмує Євген Шевченко.