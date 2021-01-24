Долгушевский: Молчанова и Туменас не смогут захватить рынок "Столичный", закон на нашей стороне

Претензии "Спецбуд-Монолита" на павильон А6 незаконны, поскольку рынок выполнил все свои обязательства перед кредиторами и полностью погасил долг, заявил замдиректора рынка.

Антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции Украины поставила точку в вопросе претензий компании "Спецбуд-Монолит", которую связывают с застройщиками Владой Молчановой и Раймондасом Туменасом к рынку "Столичный". Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал заместитель директора рынка "Столичный" по работе с арендаторами Дмитрий Долгушевский. Он подчеркнул, что комиссия пришла к выводу, что инициированное представителями этой компании внесение изменений в реестр права собственности на один из павильонов рынка и последующая "перепродажа" этого объекта – незаконны. В частности, из-за того, что на эту недвижимость в рамках судебного спора между "Спецбуд-Монолитом" и рынком "Столичный" было наложено судебное обременение. И до решения дела по сути с ним запрещено было производить любые действия.

Долгушевский, комментируя решение комиссии, напомнил, что в 2015 году три частные компании – "Спецбуд-Монолит", которую ассоциируют с Владой Молчановой, "Аренпи Групп" и "Шувар" предоставили рынку "Столичный" финансовую помощь для того, чтобы якобы закрыть кредитную линию перед банком, который на тот момент уже был банкротом. Однако, по словам Долгушевского, мажоритарный собственник вообще не знал о сложившейся ситуации, как и о наличии долга.

"Эта якобы финансовая помощь была оформлена договором целевого займа предприятию "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" в размере 42 миллионов гривен. При этом в этом договоре было четко прописано, что этот займ – беспроцентный… От "Спецбуд-Монолита" рынок получил 21 млн. грн, от "Шувара" — 10,5 млн грн, еще 10,5 млн — от "Аренби Групп". И рынок исправно возвращал полученные средства миноритарным акционерам вплоть до декабря 2019 года, когда кредит был полностью погашен. Тут-то и выяснилось, что "беспроцентный" кредит оказался не таким уж и беспроцентным. Часть выплаченных рынком денег кредиторы вывели в счет уплаты процентов. Ставка по "беспроцентному" договору займа составила 24%. Таким образом, за период с декабря 2015 по октябрь 2019 года компания "Спецбуд-Монолит", к примеру, отдав 21 миллион, получила 25 млн 728 тыс 347 грн. То есть почти на 5 млн грн больше… И сейчас "Спецбуд-Монолит" еще и пытается в счет этого якобы не погашенного долга признать за собой право собственности на павильон "Овощи-Фрукты", — отметил заместитель директора "Столичного".

Он отметил, что претензии "Спецбуд-Монолита" на павильон А6 незаконны, поскольку рынок выполнил все свои обязательства перед кредиторами и полностью погасил долг.

"И когда госпожа Молчанова дает интервью и заявляет, что до 2019 года она не имела никакого отношения к рынку – это, мягко говоря, неправда. Есть видеозаписи ее участия в комиссиях по аудиторской проверке предприятия. Есть подписанные ею документы. Есть документы с подписью ее представителя Павла Герцога. Поэтому отрицать свое участие во всех этих махинациях с ее стороны глупо. Равно так же, как и говорить, что она стала иметь отношение к рынку лишь с 2019 года", — добавил заместитель директора "Столичного".

Долгушевский высоко оценил шансы "Столичного" на победу во всех судебных инстанциях и уточнил, что юристы рынка готовят встречные иски, касающиеся как привлечения к ответственности Молчановой за распространение недостоверной информации, так и материальной компенсации.