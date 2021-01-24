Локдаун в Украине: что останется под запретом с понедельника?

Ресторанам разрешат работать до 23:00, откроются кинотеатры и фитнес-залы.

С понедельника, 25 января в Украине завершается усиленный карантин. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, украинцы вернутся к ограничениям, которые действовали в декабре.

Он подчеркнул, что выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез, и призвал украинцев быть бдительными и тщательно соблюдать все правила.

"Маски, дистанция, дезинфекция — это основа. Пожалуйста, берегите себя и своих близких", — заявил Шмыгаль.

Что останется под запретом?

Проведение в учебных учреждениях массовых мероприятий с участью детей больше одной группы/класса;

Проведение в общественных местах и местах развлечений торжественных банкетов, мастер-классов или публичных событий;

Прием посетителей в музеях, на выставках или галереях больше одного человека на 10 квадратных метров;

Проведение массовых культурных, спортивных, рекламных или других мероприятий, если в них участвует больше 20 человек;

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50%;

Перевозка пассажиров в общественном транспорте, если их количество больше, чем сидячих мест;

Пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования;

Религиозные мероприятия, если в них участвует больше одного человека на пять квадратных метров;

Работа общепита с 23:00 до 07:00;

Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них больше одного человека на 20 квадратных метров.

За сутки 23 января зафиксировано 3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.