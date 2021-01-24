BBC обозначила крымские города как российские. В МИД Украины отреагировали

Русская служба ВВС опубликовала карту, где проходили протесты в поддержку Навального. Города Севастополь и Симферополь на ней были обозначены как российские.

Русская служба BBC опубликовала карту с указанием городов, в которых проходили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В список городов РФ включили и оккупированные Симферополь и Севастополь. В МИД Украины отреагировали.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Севастополь и Симферополь никогда не были городами России, а Крым не аннексирован, а оккупирован.

"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", — заявил представитель МИД Украины.

[ + – ] В МИДе указали, что Крым не аннексирован, а оккупирован

Напомним, ранее на одном из официальных каналов Львовского горсовета в YouTube 22 декабря опубликовали четыре образовательных видео для подростков 15-17 лет касательно полномочий мэрии, депутатов и чиновников. В каждом из этих видео на 24-й секунде изображалась карта Украины без оккупированного Россией Крыма.

Видео были изготовлены общественной организацией "Родители в действии" в рамках сотрудничества со Львовским горсоветом.