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После закрытия колонии в Буче 9 породистых собак-охранников остались без хозяев

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Фото: Сайт города Ирпеня | Собаки в Буче ищут новых хозаев

Служебные животные остались без присмотра и еды. Они ищут новых хозяев.

В Буче и регионе ищут новых хозяев для породистых служебных собак, которые остались на улице после закрытия Бучанской исправительной колонии в Киевской области. Об этом сообщается на сайте города Ирпеня.

В течение двух недель собак необходимо пристроить в другое место. Это — породистые собаки, которых обучали заниматься охраной. Собакам необходим корм, однако сотрудники колонии могут оставить их у себя только на некоторое время.

"Эти собаки в силу специфики службы передаются исключительно людям, которые понимают особенности породы и род службы собак. Эти собаки не готовы к переезду в домашние условия!", — рассказывает волонтер Ирина Мурга.

На сайте города Ирпеня сообщают, что те, кому необходимы собаки для охраны предприятий, могут обращаться по следующим номерам телефонов: +380677991826 (Татьяна), +380969446644 (Ирина).

Желающие помочь финансово с покупкой корма собакам могут отправить деньги на карту: 5168 7456 0212 2324 Мурга Ирина.

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Фото: Сайт города Ирпеня
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область, служебная собака
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область
собака, породистая, буча, киевская область

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