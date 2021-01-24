После закрытия колонии в Буче 9 породистых собак-охранников остались без хозяев

Служебные животные остались без присмотра и еды. Они ищут новых хозяев.

В Буче и регионе ищут новых хозяев для породистых служебных собак, которые остались на улице после закрытия Бучанской исправительной колонии в Киевской области. Об этом сообщается на сайте города Ирпеня.

В течение двух недель собак необходимо пристроить в другое место. Это — породистые собаки, которых обучали заниматься охраной. Собакам необходим корм, однако сотрудники колонии могут оставить их у себя только на некоторое время.

"Эти собаки в силу специфики службы передаются исключительно людям, которые понимают особенности породы и род службы собак. Эти собаки не готовы к переезду в домашние условия!", — рассказывает волонтер Ирина Мурга.

На сайте города Ирпеня сообщают, что те, кому необходимы собаки для охраны предприятий, могут обращаться по следующим номерам телефонов: +380677991826 (Татьяна), +380969446644 (Ирина).

Желающие помочь финансово с покупкой корма собакам могут отправить деньги на карту: 5168 7456 0212 2324 Мурга Ирина.

Фото: Сайт города Ирпеня

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