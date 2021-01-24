Після закриття колонії в Бучі 9 породистих собак-охоронців залишилися без господарів

Службові тварини залишилися без нагляду і їжі. Вони шукають нових господарів.

У Бучі та регіоні шукають нових господарів для породистих службових собак, які залишилися на вулиці після закриття Бучанської виправної колонії у Київській області. Про це повідомляється на сайті міста Ірпеня.

Протягом двох тижнів собак необхідно прилаштувати в інше місце. Це — породисті собаки, яких навчали займатися охороною. Собакам необхідний корм, проте співробітники колонії можуть залишити їх у себе тільки на деякий час.

"Ці собаки через специфіку служби передаються виключно людям, які розуміють особливості породи і тип роботи служби собак. Ці собаки не готові до переїзду в домашні умови!", — розповідає волонтер Ірина Мурга.

На сайті міста Ірпеня повідомляють, що ті, кому необхідні собаки для охорони підприємств, можуть звертатися за наступними номерами телефонів: +380677991826 (Тетяна), +380969446644 (Ірина).

Ті, хто бажають допомогти фінансово з покупкою корму собакам можуть відправити гроші на карту: 5168 7456 0212 2324 Мурга Ірина.

Фото: Сайт міста Ірпеня

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