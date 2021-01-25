"Дизель шоу" будет выходить на подсанкционном российском телеканале, - СМИ

В анонсе сказано, что «Дизель шоу» — это «международный комедийный хит», премьера которого запланирована на 8 февраля.

В сети опубликовали анонс с российского телеканала «Че!», в котором сообщается, что украинская юмористическая программа «Дизель шоу» будет транслироваться в России, сообщает «Зеркало Недели».

Телеканал «Че!» входит в СТС Медиа, который находится под санкциями, наложенными СНБОУ в мае 2020 года.

В анонсе сказано, что «Дизель шоу» — это «международный комедийный хит», премьера которого запланирована на 8 февраля.

«Стремясь избежать скандала, студия воздержалась от того, чтобы указывать свое украинское происхождение — видимо, думая, что знакомые россиянам лица КВНщиков Писаренко и Никишина (команда «Уездный город») усыпят бдительность. Но от патриотически настроенных зрителей из Украины ничего не скрыть. Надеемся скоро узнать, сколько стоил этот контракт и как долго передача просуществует на каналах агресора», — отмечает телеграм-канал «Украина Сейчас».

Телевизионная версия программы «Дизель шоу» выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.