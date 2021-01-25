"Дизель шоу" транслюватиметься на підсанкційному російському телеканалі, — ЗМІ

В анонсі йдеться про те, що «Дизель шоу» — це «міжнародний комедійний хіт», прем'єра якого запланована на 8 лютого.

У мережі опублікували анонс із російського телеканалу «Че!», в якому повідомляється, що українська гумористична програма «Дизель шоу» транслюватиметься в Росії, повідомляє «Дзеркало Тижня».

Телеканал «Че!» входить до СТС Медіа, який знаходиться під санкціями, накладеними РНБОУ в травні 2020 року.

В анонсі йдеться про те, що «Дизель шоу» — це «міжнародний комедійний хіт», премʼєра якого запланована на 8 лютого.

«Прагнучи уникнути скандалу, студія утрималася від того, щоб вказувати своє українське походження — мабуть, думаючи, що знайомі росіянам особи гравців КВН Писаренко й Нікішина (команда «Уездный город») відволічуть. Але від патріотично налаштованих глядачів з України нічого не приховати. Сподіваємося, що скоро дізнаємося, скільки коштував цей контракт і як довго передача проіснує на каналах агресора», — зазначає телеграм-канал« Україна Зараз».

Телевізійна версія програми «Дизель шоу» транслюється на телеканалі ICTV і є одним із найбільш рейтингових продуктів наканалі.