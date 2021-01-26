Мемориал Холокоста “Бабий Яр”: в Киеве появятся 10 новых культурных объектов, разработанных Мариной Абрамович, Троем Конрадом Терриеном и Барбарой Хольцер

Наблюдательному и Общественному советам Мемориального центра представили концепцию мемориализации Бабьего Яра. Авторами художественной концепции выступили 22 всемирно известных экспертов, включая художницу-перформансистку Марину Абрамович, куратора Музея Гуггенхайма Троя Конрада Терриена, архитекторку Барбару Хольцер, создавшей Национальный мемориал Холокоста Бухенвальда в Веймаре, а также ведущего эксперта по истории Освенцима Роберта Яна Ван Пельта.

Согласно концепции в Киеве появятся 10 новых культурных объектов, первый из которых, синагогу, возведут уже в 2021 году, к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Автором синагоги выступил всемирно известный архитектор Мануэль Герц, спроектировавший уникальную синагогу в Майнце.

"Представленная концепция очень интересна и поражает. Она демонстрирует, насколько этот музей и образовательный центр будет и качественным, и в то же время не таким, как многие другие центры Холокоста, таким, который заполняет информационный вакуум, существующего сейчас во всех исследованиях Холокоста", — резюмировал после презентации председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

Согласно концепции, будущий Мемориальный комплекс будет включать:

Музей трагедии Бабьего Яра 1941-1943;

Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе;

Музей истории забытья трагедии Бабьего Яра;

Музей истории места и Куреневской трагедии;

Инсталляцию, посвящённую жертвам трагедии;

Пространство для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и неконфессиональное пространство;

Образовательный и научный центр, дискуссионная площадка;

Медиатека, библиотека, архив и коллекции;

Образовательно-игровое пространство для детей;

Центр реабилитации последствий психологической травмы.

Детальнее с концепцией и составом её авторов можно ознакомиться здесь.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – некоммерческая образовательная организация, призванная достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста