Меморіал Голокосту "Бабин Яр": у Києві з'являться 10 нових культурних об'єктів, розроблених Мариною Абрамович, Троєм Конрадом Тер'єном і Барбарою Хольцер

Наглядовій і Громадській радам Меморіального центру представили концепцію меморіалізації Бабиного Яру. Авторами художньої концепції стали 22 всесвітньо відомих експертів разом із художницею-перформансисткою Мариною Абрамович, куратором Музею Гуггенхайма Троєм Конрадом Терʼєном, архітекторкою Барбарою Хольцер, яка створила Національний меморіал Голокосту Бухенвальда у Веймарі, а також із провідним експертом з історії Освенцима Робертом Яном Ван Пельтʼє.

Згідно з концепцією в Києві зʼявляться 10 нових культурних обʼєктів, перший з яких — синагогу — побудують вже в 2021 році, до 80-ї роковини трагедії в Бабиному Яру. Автором синагоги став всесвітньо відомий архітектор Мануель Герц, який спроєктував унікальну синагогу в Майнці.

"Представлена концепція дуже цікава і вражає. Вона демонструє, наскільки цей музей та освітній центр буде і якісним, і водночас не таким, як багато інших центрів Голокосту, таким, який заповнює інформаційний вакуум, що існує зараз у всіх дослідженнях Голокосту", — резюмував після презентації голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.

Згідно з концепцією, майбутній Меморіальний комплекс міститиме:

Музей трагедії Бабиного Яру 1941-1943;

Музей Голокосту в Україні та Східній Європі;

Музей історії забуття трагедії Бабиного Яру;

Музей історії місця Куренівської трагедії;

Інсталяцію, присвячену жертвам трагедії;

Простір для молитви, до складу якого увійдуть синагога, церква, мечеть та неконфесійний простір;

Освітній і науковий центр, дискусійний майданчик;

Медіатека, бібліотека, архів і колекції;

Освітньо-ігровий простір для дітей;

Центр реабілітації наслідків психологічної травми.

Детальніше з концепцією і складом її авторів можна ознайомитися тут.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" — некомерційна освітня організація, покликана гідно вшанувати памʼять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження і вивчення історії Голокосту