Меморіал Голокосту "Бабин Яр": у Києві з'являться 10 нових культурних об'єктів, розроблених Мариною Абрамович, Троєм Конрадом Тер'єном і Барбарою Хольцер
Наглядовій і Громадській радам Меморіального центру представили концепцію меморіалізації Бабиного Яру. Авторами художньої концепції стали 22 всесвітньо відомих експертів разом із художницею-перформансисткою Мариною Абрамович, куратором Музею Гуггенхайма Троєм Конрадом Терʼєном, архітекторкою Барбарою Хольцер, яка створила Національний меморіал Голокосту Бухенвальда у Веймарі, а також із провідним експертом з історії Освенцима Робертом Яном Ван Пельтʼє.
Згідно з концепцією в Києві зʼявляться 10 нових культурних обʼєктів, перший з яких — синагогу — побудують вже в 2021 році, до 80-ї роковини трагедії в Бабиному Яру. Автором синагоги став всесвітньо відомий архітектор Мануель Герц, який спроєктував унікальну синагогу в Майнці.
"Представлена концепція дуже цікава і вражає. Вона демонструє, наскільки цей музей та освітній центр буде і якісним, і водночас не таким, як багато інших центрів Голокосту, таким, який заповнює інформаційний вакуум, що існує зараз у всіх дослідженнях Голокосту", — резюмував після презентації голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.
Згідно з концепцією, майбутній Меморіальний комплекс міститиме:
- Музей трагедії Бабиного Яру 1941-1943;
- Музей Голокосту в Україні та Східній Європі;
- Музей історії забуття трагедії Бабиного Яру;
- Музей історії місця Куренівської трагедії;
- Інсталяцію, присвячену жертвам трагедії;
- Простір для молитви, до складу якого увійдуть синагога, церква, мечеть та неконфесійний простір;
- Освітній і науковий центр, дискусійний майданчик;
- Медіатека, бібліотека, архів і колекції;
- Освітньо-ігровий простір для дітей;
- Центр реабілітації наслідків психологічної травми.
Детальніше з концепцією і складом її авторів можна ознайомитися тут.
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" — некомерційна освітня організація, покликана гідно вшанувати памʼять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження і вивчення історії Голокосту