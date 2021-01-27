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"Будет экологическая катастрофа": под Радой протестуют против запрета на отстрел диких собак

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охотники, акция, рада, парламент, качура, митинг, собаки, звери
Фото: Ubr.ua | Протестующие требуют от Рады не принимать ряд ограничительных законов.

Украинские охотники недовольны ограничениями на отстрел нерегулируемых популяций диких и одичавших животных, а также не рады возможному запрету т.н. "притравочных странций".

В среду днем, 27 января под Верховную Раду Украины пришло несколько сотен охотников, чтобы выразить свой протест против нововведений в законодательстве, которые запретят отстрел волков, лисиц, бродячих собак, а также закроют притравочные станции.

Как передает журналист "UBR", акция, которая проходит под стенами парламента называется "Всеукраинский предупредительный митинг ведущих охотничьих организаций и хозяйств".

"Люди требуют от парламентариев не принимать ряд законов, которые, по их словам, являются "убийственными" для охотничьего собаководства, а также охотничьей, лесной и прочих аграрных отраслей", – сообщил репортер канала с места событий, подкрепив свое заявление соответствующим видео:

Как отмечается в материале, собравшиеся требуют у депутатов не принимать законопроект №2232, который вносит ряд ограничений в части подготовки охотничьих собак, а также регулирования численности некоторых видов диких животных. В частности, указанный документ направлен против незаконного использования животных в качестве живой приманки при подготовке собак охотничьих пород и ловчих птиц к охоте.

Кроме того, митингующие выступают против одобрения Радой законопроектов №0870 ("о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны фауны и флоры, согласно международным соглашениям"), №2351 ("об имплементации международных договоров и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира"), а также законопроекта №3563 ("о защите детей от наблюдения за охотой").

В частности, собравшиеся развернули баннеры и плакаты с надписями: "Охотник – друг природы", "Охотничьи собаки рождены для охоты", "Охотничьи собаки – это необходимость, а не каприз", "Охота – наиболее эффективный инструмент охраны животного мира" и подобными. Более подробно их содержание можно изучить в опубликованном каналом фоторепортаже:

Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Фото: Ubr.ua
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные
Акция охотников, вр, рада, митинг, притравочные

Источник: Ubr.ua

Как сообщил Telegram-канал "PavlovskyNEWS", один из участников акции, охотник и эколог Владимир Нижник обвинил нардепа Александра Качуру, который является инициатором законопроекта №2232 в том, что тот собирается запретить регулирование численности бродячих собак.

Такая мера, по словам эколога, якобы "повлечет за собой экологическую катастрофу, сравнимую с австралийскими собаками динго, которые наносят большой ущерб местному фермерству".

В ответ на обвинения нардеп отметил в комментарии каналу, что о собаках в его законопроекте речи не идет, а подобные высказывания назвал манипуляциями руководителей ассоциации охотников, которые "нигде не работают, но ездят на автомобилях по 4 млн грн".

Напомним, ровно год назад, 14 января 2020-го под Верховной Радой проходила аналогичная акция против ограничений в системе подготовки охотничьих собак, однако в разы менее численная.