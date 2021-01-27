"Будет экологическая катастрофа": под Радой протестуют против запрета на отстрел диких собак

Украинские охотники недовольны ограничениями на отстрел нерегулируемых популяций диких и одичавших животных, а также не рады возможному запрету т.н. "притравочных странций".

В среду днем, 27 января под Верховную Раду Украины пришло несколько сотен охотников, чтобы выразить свой протест против нововведений в законодательстве, которые запретят отстрел волков, лисиц, бродячих собак, а также закроют притравочные станции.

Как передает журналист "UBR", акция, которая проходит под стенами парламента называется "Всеукраинский предупредительный митинг ведущих охотничьих организаций и хозяйств".

"Люди требуют от парламентариев не принимать ряд законов, которые, по их словам, являются "убийственными" для охотничьего собаководства, а также охотничьей, лесной и прочих аграрных отраслей", – сообщил репортер канала с места событий, подкрепив свое заявление соответствующим видео:

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Как отмечается в материале, собравшиеся требуют у депутатов не принимать законопроект №2232, который вносит ряд ограничений в части подготовки охотничьих собак, а также регулирования численности некоторых видов диких животных. В частности, указанный документ направлен против незаконного использования животных в качестве живой приманки при подготовке собак охотничьих пород и ловчих птиц к охоте.

Кроме того, митингующие выступают против одобрения Радой законопроектов №0870 ("о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны фауны и флоры, согласно международным соглашениям"), №2351 ("об имплементации международных договоров и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира"), а также законопроекта №3563 ("о защите детей от наблюдения за охотой").

В частности, собравшиеся развернули баннеры и плакаты с надписями: "Охотник – друг природы", "Охотничьи собаки рождены для охоты", "Охотничьи собаки – это необходимость, а не каприз", "Охота – наиболее эффективный инструмент охраны животного мира" и подобными. Более подробно их содержание можно изучить в опубликованном каналом фоторепортаже:

Источник: Ubr.ua

Как сообщил Telegram-канал "PavlovskyNEWS", один из участников акции, охотник и эколог Владимир Нижник обвинил нардепа Александра Качуру, который является инициатором законопроекта №2232 в том, что тот собирается запретить регулирование численности бродячих собак.

Такая мера, по словам эколога, якобы "повлечет за собой экологическую катастрофу, сравнимую с австралийскими собаками динго, которые наносят большой ущерб местному фермерству".

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В ответ на обвинения нардеп отметил в комментарии каналу, что о собаках в его законопроекте речи не идет, а подобные высказывания назвал манипуляциями руководителей ассоциации охотников, которые "нигде не работают, но ездят на автомобилях по 4 млн грн".

Напомним, ровно год назад, 14 января 2020-го под Верховной Радой проходила аналогичная акция против ограничений в системе подготовки охотничьих собак, однако в разы менее численная.