"Буде екологічна катастрофа": під Радою протестують проти заборони на відстріл диких собак

Українські мисливці незадоволені обмеженнями на відстріл нерегульованих популяцій диких і здичавілих тварин, а також не раді можливій забороні т.зв. "Притравочої станції".

У середу вдень, 27 січня під Верховну Раду України прийшло кілька сотень мисливців, щоб висловити свій протест проти нововведень у законодавстві, які заборонять відстріл вовків, лисиць, бродячих собак, а також закриють притравочні станції.

Як передає журналіст "UBR", акція, що проходить під стінами парламенту, називається "Всеукраїнський попереджувальний мітинг провідних мисливських організацій і господарств".

"Люди вимагають від парламентаріїв не ухвалювати ряд законів, які, за їхніми словами, є "убивчими" для мисливського собаківництва, а також мисливської, лісової та інших аграрних галузей", — повідомив репортер каналу з місця подій, підкріпивши свою заяву відповідним відео:

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Як зазначається в матеріалі, присутні вимагають у депутатів не ухвалювати законопроєкт №2232, що вносить ряд обмежень у частині підготовки мисливських собак, а також регулювання чисельності деяких видів диких тварин. Зокрема, зазначений документ спрямований проти незаконного використання тварин в ролі живої приманки при підготовці собак мисливських порід і ловчих птахів до полювання.

Крім того, мітингувальники виступають проти схвалення Радою законопроєктів №0870 ( "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони фауни і флори, згідно з міжнародними угодами"),№2351 ( "про імплементацію міжнародних договорів і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу "), а також законопроєкту №3563 (" про захист дітей від спостереження за полюванням ").

Зокрема, присутні розгорнули банери і плакати з написами: "Мисливець — друг природи", "Мисливські собаки народжені для полювання", "Мисливські собаки — це необхідність, а не примха", "Полювання — найбільш ефективний інструмент охорони тваринного світу" і подібними. Більш детально їх зміст можна вивчити в опублікованому каналом фоторепортажі:

Джерело: Ubr.ua

Як повідомив Telegram-канал "PavlovskyNEWS", один з учасників акції, мисливець і еколог Володимир Нижник звинуватив нардепа Олександра Качура, який є ініціатором законопроєкту №2232 в тому, що той збирається заборонити регулювання чисельності бродячих собак.

Такий захід, за словами еколога, нібито "спричинить за собою екологічну катастрофу, порівняну з австралійськими собаками динго, які завдають великої шкоди місцевому фермерству".

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У відповідь на звинувачення нардеп зазначив у коментарі каналу, що про собак у його законопроєкті не йдеться, а подібні висловлювання назвав маніпуляціями керівників асоціації мисливців, які "ніде не працюють, але їздять на автомобілях за 4 млн грн".

Нагадаємо: рівно рік тому, 14 січня 2020-го під Верховною Радою проходила аналогічна акція проти обмежень у системі підготовки мисливських собак, проте в рази менш чисельна.