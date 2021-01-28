СБУ заблокировала оружейный "семейный бизнес" на Житомирщине
Контрабандный трафик организовали супруги из Киева.
Служба безопасности Украины на Житомирщине заблокировала канал незаконной переправки за границу огнестрельного оружия различных видов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
По предварительным данным, контрабандный трафик организовали супруги из Киева. Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова, а также снайперских винтовок Драгунова.
Своих «клиентов» они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.
Для того, чтобы скрыть преступление, фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц. Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправления за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.
Во время обысков по месту жительства, правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства неправомерных действий.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к оружию.
Напомним, СБУ разыскивает экс-замглавы СБУ для допроса в качестве подозреваемого.