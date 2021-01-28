СБУ заблокувала збройовий "сімейний бізнес" на Житомирщині

Контрабандний трафік організувало подружжя з Києва.

Служба безпеки України на Житомирщині заблокувала канал незаконного транспортування за кордон вогнепальної зброї різних видів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За попередніми даними, контрабандний трафік організувало подружжя з Києва. Фігуранти скуповували комплекти до стрілецької зброї, зокрема до автоматів Калашникова, а також снайперських гвинтівок Драгунова.

Своїх «клієнтів» вони підшукували на тематичних інтернет-форумах і транспортували товар замовникам, переважно з країн Північної Америки, сервісами міжнародної пошти з відділень у райцентрах Житомирської та Київської областей.

Для того, щоб приховати злочин, фігуранти дистанційно оформлювали відправлення через електронні кабінети, які були зареєстровані на осіб, яких не існує. Співробітники української спецслужби задокументували кілька десятків фактів контрабанди і попередили відправлення за кордон 20 посилок з елементами бойової зброї.

Під час обшуків за місцем проживання, правоохоронці вилучили електронну техніку та інші речові докази неправомірних дій.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються джерела надходження комплектів до зброї.

Нагадаємо, СБУ розшукує екс-заступника голови СБУ для допиту як підозрюваного.