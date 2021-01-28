В Харькове из-за коронавируса умерла велоактивистка Виктория Смагина

Усопшей было 52 года, она одна из организаторов харьковского велосипедного движения.

Как сообщают друзья Виктории Смагиной, она умерла от осложнений, возникших в результате коронавируса сообщает Kharkiv.Today.

Дочь Смагиной Ная Котенко подтверждает смерть матери. "Сегодня мама ушла из жизни", — написала Ная Котенко в Фейсбуке.

Сообщается, что велоактивистка с начала года пребывала на самоизоляции. Она более трех недель боролась с Covid-19.

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Последнее время Виктория Смагина була проектным менеджером Nextbike.Kharkiv. Несколько лет она возглавляла оргкомитет ежегодного "Велодня" в Харькове. Виктория Смагина была организатором проекта "Первая пешеходная улица Харькова".Друзья вспоминают ее как активного и веселого человека, который никогда не унывал.

О дате и времени прощания с Викторией Смагиной пока неизвестна.