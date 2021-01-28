У Харкові через коронавірус померла велоактивістка Вікторія Смагіна

Покійній було 52 роки, вона одна з організаторів харківського велосипедного руху.

Як повідомляють друзі Вікторії Смагіної, вона померла від ускладнень, що виникли в результаті коронавірусу повідомляє Kharkiv.Today.

Дочка Смагіної Ная Котенко підтверджує смерть матері. "Сьогодні мама пішла з життя", — написала Ная Котенко у Фейсбуці.

Повідомляється, що велоактивістка з початку року перебувала на самоізоляції. Вона понад три тижні боролася з Covid-19.

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Останнім часом Вікторія Смагіна булу проєктним менеджером Nextbike.Kharkiv. Кілька років вона очолювала оргкомітет щорічного "Велодня" в Харкові. Вікторія Смагіна була організатором проєкту "Перша пішохідна вулиця Харкова". Друзі згадують її як активну і веселу людину, яка ніколи не сумувала.

Про дату і час прощання з Вікторією Смагіною поки невідомо.