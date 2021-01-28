Суд первой инстанции отменил новое украинское правописание, введенное в 2019 году

Новые правила предлагают писать не "ефір", а "етер", не "пауза" и "павза", женщина не "доктор", а "докторка" и т.п.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) 28 января отменил постановление Кабинета министров 2019 года, которое ввело в действие новую редакцию правил украинского правописания.

Решение принято по иску адвоката Ростислава Кравца, сообщило издание "Страна".

"Я подал иск из-за нарушения процедуры принятия нового правописания. Минюст соглашался, что Кабмин не имел права принимать это решение. Не было предварительного обсуждения с общественностью, проект правописания не был опубликован, не прошел все процедуры. Я считаю, что такое коверкание украинского языка недопустимо и негативно влияет на развитие языка", – пояснил он.

Решение суда вступит в силу через 30 дней, если Кабмин не подаст апелляцию.

Напомним, в новой редакции правописания предложено много новаций. Например писать русские фамилии с окончанием -ой через -ий (Донской – Донський, Трубецкой — Трубецький).

Буквосочетание th в словах греческого происхождения разрешено передавать и буквой т, таким образом можно писать и "анафема", и "анатема"; и "міф", и "міт" и др.

В словах, заимствованных из греческого или латинского языка, допускается передача сочетания букв au через aв: "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна" и др.

Предложено вместе писать слова с частями-приставками анти-, віце-, екс-: "віцепрем’єр", "ексміністр".

В нормы правописания также включены феминитивы – слова женского рода, аналогичные понятиям мужского рода. Чаще всего они связаны с обозначением рода деятельности.

Сообщалось, что над изменениями в правописании три года работали 25 языковедов.