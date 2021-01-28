Суд першої інстанції скасував новий український правопис, введений в 2019 році

Нові правила пропонують писати не "ефір", а "етер", не "пауза", а "павза", жінка не "доктор", а "докторка" тощо.

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) 28 січня скасував постанову Кабінету міністрів 2019 року, який запровадив нову редакцію правил українського правопису.

Рішення ухвалене за позовом адвоката Ростислава Кравця, повідомило видання "Країна".

"Я подав позов через порушення процедури ухвалення нового правопису. Мін'юст погоджувався, що Кабмін не мав права ухвалювати це рішення. Не було попереднього обговорення з громадськістю, проєкт правопису не був опублікований, не пройшов усі процедури. Я вважаю, що таке перекручування української мови неприпустиме і негативно впливає на розвиток мови", — пояснив він.

Рішення суду набуде чинності через 30 днів, якщо Кабмін не подасть апеляцію.

Нагадаємо, у новій редакції правопису запропоновано багато новацій. Наприклад, писати російські прізвища із закінченням -ой через -ий (Донськой — Донський, Трубецькой — Трубецький).

Буквосполучення th у словах грецького походження дозволено передавати ще й буквою т, таким чином можна писати й "анафема", й "анатема"; і "міф", і "міт" тощо.

У словах, запозичених із грецької або латинської мови, допускається передавання поєднання букв au через aв: "пауза" і "павза", "фауна" і "фавна" тощо.

Запропоновано разом писати слова з частинами-приставками анти-, віце-, екс-: "віцепрем'єр", "ексміністр".

До норм правопису також входять фемінітіви — слова жіночого роду, аналогічні поняттям чоловічого роду. Найчастіше вони пов'язані з позначенням роду діяльності.

Повідомлялося, що над змінами в правописі три роки працювали 25 мовознавців.