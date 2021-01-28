Суд отказал Нефьодову в восстановлении на должности главы таможни

Основанием для такого решения стало установление судом соблюдения Кабмином процедуры при увольнении истца с должности.

Окружной административный суд Киева отказал Максиму Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении его в должности главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел по существу дело по иску Максима Нефьодова о возобновлении его в должности председателя Государственной таможенной службы Украины. Рассмотрение дела длилось с мая 2020 года. Так, решением суда от 28 января 2021 истцу – Максиму Нефьодову, было отказано в удовлетворении исковых требований", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для принятия такого решения стало установление судом, что Кабинет министров уволил Нефьодова с соблюдением всех процедур.

Нефьодов просил суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля 2020 года, восстановив его в должности главы таможни. Он также просил суд "взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы".

Напомним, 24 апреля 2020 года правительство уволило главу ГТС Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц ГТС.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы Нефьодова – плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.