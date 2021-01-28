Суд відмовив Нефьодову у відновленні на посаді голови митниці

Підставою для такого рішення стало встановлення судом дотримання Кабміном процедури при звільненні позивача з посади.

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Максиму Нефьодову в задоволенні позову про поновлення його на посаді голови Державної митної служби.

Про це повідомляється на сайті суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув справу за позовом Максима Нефьодова про відновлення його на посаді голови Державної митної служби України. Розгляд справи тривав з травня 2020 року. Так, рішенням суду від 28 січня 2021 позивачеві — Максиму Нефьодову, було відмовлено в задоволенні позовних вимог", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підставою для ухвалення такого рішення стало встановлення судом, що Кабінет міністрів звільнив Нефьодова з дотриманням всіх процедур.

Нефьодов просив суд визнати протиправним і скасувати розпорядження Кабміну від 24 квітня 2020 року, відновивши його на посаді голови митниці. Він також просив суд "стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати".

Нагадаємо: 24 квітня 2020 року уряд звільнив голову ДМС Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливих корупційних дій посадових осіб ДМС.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення голови Нефьодова — погані показники по надходженнях до державного бюджету.