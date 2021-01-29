“Ironman” украинского бизнеса Алексей Еськов: “Мы очищаем планету”

Основатель и генеральный директор "Digma Bussines Group" Алексей Еськов рассказал о позициях группы компаний на украинском рынке, о перспективах развития, экософии и о том, как спорт помогает в бизнесе.

“Digma Bussines Group" представляет собой группу компаний, демонстрирующих высокие темпы роста. Бизнесы представлены на рынках розничной торговли, производства молочной продукции и мусороперерабатывающей отрасли.

В этом интервью генеральный директор "Digma Bussines Group" Алексей Еськов говорит о пути, который прошел бизнес с момента основания, и о том, как "Digma Bussines Group" стремится занять лидирующие позиции в представленных отраслях.

Вы владелец и инвестор нескольких успешных бизнесов в разных сферах. Расскажите немного о группе компаний и ее деятельности?

У нас есть несколько направлений бизнеса: завод по переработке вторсырья "GREENSTEP", табачная торговая сеть "АТТИКА", киевская сеть продуктовых маркетов "Buffet" в формате "магазин у дома", а также молокоперерабатывающий завод "Фабрика сыра".

Свой путь мы начали с табачной розницы — этот опыт стал фундаментом для инвестирования и открытия новых направлений. Рынок рос, а новые бизнесы стремительно развивались — приходилось соответствовать этому темпу. Так и было принято решение о создании управляющей компании "Digma Bussines Group".

Сегодня активы группы представлены в 7 регионах Украины, и обеспечивают рабочие места более 2000 сотрудникам.

Наша первостепенная цель — сохранить и укрепить имеющиеся позиции на рынке. Благодаря стратегии инвестирования в обучение персонала и современные технологии мы уверены в том, что наш бизнес составит хорошую конкуренцию на рынке. Мы готовы ко всевозможным вызовам, так как регулярно поднимаем планку качества, обучаем сотрудников и наращиваем производственные мощности. Отлично знаем свои сильные и слабые стороны, регулярно проводим аудит и SWOT-анализ предприятий. В том же производстве синтепона, мы уверенно держимся в тройке крупных игроков украинского рынка, так как имеем отличное, современное оборудование и команду настоящих профессионалов, что позволяет добиваться хорошего качества продукта.

Поговорим об управлении. Как устроена структура и осуществляется управление "Digma Business Group"?

Управляющая компания разделена на сервисные подразделения: финансовое, маркетинговое, безопасность, HR, IT, которые обеспечивают работу этих направлений. Главной сложностью во взаимодействии такой структуры является объединение всех управленцев и обеспечение их слаженной работы и коммуникации. Если нарушается взаимодействие топ-менеджмента, усложняется и путь к достижению поставленных целей. Работа над сплоченностью — один из наших приоритетов.

Насколько вы вовлечены во все процессы группы компаний?

Я из тех руководителей, которые любят действия и динамику. Вникать в детали, которые требуют сосредоточенности и скрупулезности, — задача узких специалистов. Поэтому я делегирую полномочия. Лично мне ближе разработка стратегии и работа с маркетингом. Я генерирую идею и отдаю задачу на ее реализацию. Приняли решение — в работу. Когда в твоей зоне ответственности такое количество активов — необходимо мыслить глобально.

Скажите несколько слов об истории успеха "Digma Business Group" и входящих в нее компаний. Как родились идеи?

Успешный бизнес не может достичь успеха легко и просто. Основой заслуг, как и в любом деле, является долгий путь и усердная работа. Не следует думать, что бизнес получается с первого раза. У нас было много проектов, в которые я верил, но зачастую либо не хватало опыта и более глубоких знаний о рынке, либо торопился реализовать слишком глобальные проекты. Я всегда стремился делать что-то амбициозно-масштабное, поэтому сразу открывал линию или крупное производство. С самого начала мы пробовали себя в различных направлениях: от запуска мясного цеха и ресторанного бизнеса до дистрибуции алкоголя, и агробизнеса. Многие из этих проектов в итоге оказались ступеньками к созданию Digma Business Group, научили меня правильно оценивать ресурсы, потенциал отрасли, планировать развитие постепенно.

Включительно по сегодняшний день, следовало много труда, жизненных уроков, был получен колоссальный опыт в отношении конкуренции, технологии и качества.

Вы говорите, что в своих нишах занимаете небольшую часть рынка, но при этом имеете большие амбиции. Расскажите о планах группы компаний на ближайшие 5 лет?

Для "GREENSTEP" мы поставили цель в ближайшем будущем стать международным брендом и, для начала, открыть филиалы в СНГ. Помимо этого, в планах дозакупка оборудования и увеличение мощностей производства, те же цели ставим и для других линий производства.

В сигаретном направлении мы работаем над нумерической представленностью в рознице, то есть, если в Харькове киоски "АТТИКИ" представлены повсеместно, то в Сумах на данный момент имеется всего несколько точек. Планируем открытие большого количества новых точек для каждого региона.

Если говорить о сети магазинов у дома "Buffet", то ближайшая цель — это ребрендинг и обновление формата маркетов, о котором расскажем позже.

"Фабрика сыра" — это небольшое региональное предприятие, продукцию которого мы дистрибутируем в представленных областях: Одесской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Сумской. Как и во всех остальных наших предприятиях, плодотворно работаем над улучшением качества и автоматизацией производства. Иными словами, нарабатываем данные для будущего аудита и принятия решения о расширении или продолжении работы в региональном формате.

Сейчас GREENSTEP одно из ключевых, если не самое главное ваше детище. Расскажите больше о том, как вы приняли решение открыть "GREENSTEP"?

В то время я учился в харьковском филиале Института менеджмента. Бизнес-модель и стратегия развития, которую мы разработали, показалась мне интересной. Мы нашли подходящее здание для будущего производства, обустроили, нашли производителя оборудования в Китае и сделали закупку всего необходимого для производства волокна.

В течение трех лет проходила подготовительная работа, а потом мы столкнулись с трудностями из-за отсутствия необходимых навыков и компетенций среди украинских технологов, что сказалось на качестве продукции. На момент запуска, на украинском рынке не существовало конкурентов, и ниша была практически пустой. Не было ни специалистов или известных конкурентов, у которых можно было бы "подсмотреть" или набраться опыта. По сути, мы создавали индустрию с нуля.

"GREENSTEP" долгое время был убыточным предприятием, и только на десятый год существования начал приносить прибыль.

Вы говорите, что бизнес стал прибыльным только через 10 лет. Почему за эти годы вы не приняли решение о закрытии?

Все просто: очень много сил и труда было вложено в это детище именно потому, что я верю в перспективу и пользу данной отрасли не только для Украины, но и для всего мира. Со мной могут поспорить, но я думаю, что бизнес не может быть успешным, если руководитель не верит в идею, которая в бизнес заложена.

Со временем мы доработали качество, обучили специалистов, поменяли менеджерский состав, переняли международный опыт.

Вы приверженец экософии. То есть ваш бизнес и вы следуете идее экологичности и рационального использования ресурсов. Расскажите подробнее.

Да, это весьма простой, но крайне важный принцип, который можно описать тремя вопросами: Действительно ли это необходимо? Можно ли использовать повторно? Годится ли материал для переработки?

Предприятие "GREENSTEP" создано по всем принципам экософии, а наш лозунг "Мы очищаем планету!", говорит сам за себя. Перерабатывая вторсырье и его составляющие, "GREENSTEP" создает необходимые вещи, используемые в быту. Буквально из вчерашнего мусора мы создаем материалы для теплых одеял, одежды, мебели и т.д. Экологически чистый струтопласт со временем может полностью заменить используемый повсеместно поролон, производящийся исключительно химическим путем.

Как выглядит производство на "GREENSTEP" сегодня?

"GREENSTEP" разделен на несколько циклов производства. Мы закупили новейшее оборудование из всех доступных на рынке, которое позволяет нам перерабатывать вторсырье во флексу, из которой производим полиэфирное химволокно. Другая линия занимается производством синтепона, используемого в подкладках для одежды и мебельной индустрии. Помимо этого, была докуплена новая линия для производства струтопласта — экологичного заменителя поролона.

Где вы берёте сырье для переработки?

Это полигонное сырье, которое мы покупаем у компаний, занимающихся его сбором и сортировкой. После чего транспортируем его на линии мойки, очищаем и перерабатываем во флексу, из которой производим волокно, синтепон и струтопласт.

Это сырье собирается в Украине?

В большинстве своем, да, однако, иногда его недостаточно для наших мощностей. Разумеется, это не из-за того, что его плохо сортируют и собирают. Его попросту не успевают собирать и перерабатывать. В регионах недостаточно заводов по переработке отходов. Ввиду этих подводных камней, мы порой страдаем от недостатка сырья. В таком случае, заказываем его из Африки.

Как насчет конкурентов? Насколько сильна конкуренция в данной нише и в чем ваше преимущество?

У "GREENSTEP", основных конкурентов в плане переработки волокна буквально три-четыре. Наше преимущество в качестве, которое мы улучшаем на регулярной основе, а также в том, что мы разделились на несколько производственных циклов. Как я говорил ранее: переработка сырья и в синтепон, и в струтопласт. Некоторые же из конкурентов занимаются исключительно производством волокна.

Вы упоминали об отсутствии специалистов на старте. Как вы справились с этой проблемой, и как сегодня вы подбираете персонал?

Могу сказать, что как тогда их не было, так и сейчас отыскать их достаточно сложно. Дефицит специалистов на рынке труда никуда не исчез. Мы занимались обучением своих технологов: курсы, конференции, повышение квалификации по специализациям. Приглашали иностранных консультантов и отправляли сотрудников на обучение в Китай.

То есть фактически вы обучаете сотрудников под конкретные задачи на вашем производстве?

Верно. Обучение в нашей компании не просто доступно, но соответственно поощряется. Помимо предоставления нескольких программ обучения и приглашения коучей, мы создали бесплатный современный спортзал для сотрудников и столовую. Также в открытом доступе у нас есть библиотека с обучающими материалами по бизнесу, маркетингу, продажам и техническим навыкам. Люди ценят это, и я очень этому рад. Побуждаем к активности и спорту. Уверен, что регулярные занятия спортом благоприятно сказываются на рабочих процессах. К примеру, директор "GREENSTEP" увлекся борьбой и приобщил еще нескольких сотрудников.

Вы говорили о спорте и активном образе жизни. Что вас сподвигло к серьезным занятиям спортом?

Я всегда занимался различными видами спорта, а в 2015 году посмотрел несколько видео о триатлоне и мировых соревнованиях «Ironman», которые стремительно набирают популярность на постсоветском пространстве. Ведь на западе люди уже давно увлечены данным видом спорта. Плавание, бег, велосипед — все 3 дисциплины необходимо развивать параллельно. Два года я готовился и регулярно выполнял длительные упражнения на выносливость. Сперва достигал промежуточных этапов: полумарафоны и короткие соревновательные дистанции, а уже в июле 2018 года получилось преодолеть "железную" дистанцию Ironman.

Вскоре последовал ряд травм, и я перешел на беговую дисциплину, а также открыл для себя горы, в прямом смысле этой фразы. Хочу преодолеть 7 главных вершин Мира, а на сегодняшний день уже взошел на Килиманджаро и Эльбрус. Начинал с малого, но со «сложного» — Монблана. В общем, впереди еще много целей, Эверест — одна из наиболее желанных.

Что заставляет или мотивирует вас выдерживать все эти нагрузки?

Нравится состояние достижения целей. Именно оно является двигательной силой для постоянного стремления вперед. Как по мне, спорт на выносливость немногим отличается от ведения бизнеса. Долгие тренировки — это инвестиции, результаты — прогресс, достижение цели — истинное удовольствие и, конечно же, прибыль. Некоторое время назад я проходил комплексные тесты для диагностики организма, и врачи сказали, что я способен работать в таких условиях, при таких нагрузках. Вот и работаю. *смеется*.

Моя личностная установка не позволяет мне бросить что-либо на полпути. Важно — проработать еще и страхи. Так, к примеру, в 2008 году мне часто приходилось летать в Киев, был дискомфорт и некий страх к полетам. И я поставил цель — преодолеть данную фобию. Окончил летную школу, чтобы понять все нюансы летного дела, сел за штурвал и после самостоятельных полетов с полным контролем над самолетом, — фобию преодолел. И абсолютно всем желаю преодоления себя, своих страхов и достижения собственных целей!