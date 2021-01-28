В школах Украины могут появится уроки христианской этики и библейской истории

В МОН уверены, что введение таких предметов будет способствовать как дальнейшему преподаванию курсов морально-духовного направления, так и надлежащему воспитанию учащихся.

Министерство образования и науки запустило общественное обсуждение проекта типичной образовательной программы для 5-9 классов, куда входят и курсы морального направления "Основы христианской этики" и "Библейская история и христианская этика". Их хотят превратить из факультатива в полноценную дисциплину, за которую будут ставить отметки и даже выносить их в табель, передает "1+1".

Такие намерения МОН уже наделали шума в соцсетях. В группе "Батьки SOS" в Facebook некоторые родители высказались против того, чтобы эти предметы были полноценными в школьной программе, указав на то, что, согласно Конституции, церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа — от церкви.

Фото: Facebook/Батьки SOS

"Христианскую этику в каждую школу — вы же это хотели, правильно, вот МОН прислушался… и вот Шкарлет и Шмыгаль решили внедрить христианскую этику в инвариантную часть, то есть с оценкой, экзаменами, в свидетельство — все, как просили, Конституция Украины? Нет, не слышали", – пишет администратор группы Алена Парфенова и просит обратить на происходящее внимание образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Она подчеркивает, что это вопрос дискриминации детей других вероисповеданий.

Фото: Facebook/Батьки SOS

В Минобразования уверены, что введение обязательного преподавания Этики / Курсов нравственной направленности в 5-6 классах всех школ Украины будет весомо способствовать как дальнейшему преподаванию курсов морально-духовного направления, так и надлежащему воспитанию учащихся.

"Там изучаются именно этические вопросы, ну можно сказать, они там проверенные годами, десятилетиями, веками, тысячелетиями. У нас был также и курс, также который изучался по желанию родителей, который назывался мусульманская этика", – заявили в ведомстве.

Вынесение вопроса на общественное обсуждение в МОН объяснили "давлением со стороны оппонентов" на такую инициативу. Она является личным предложением министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и стала результатом внимания по позиции церковной общины, озвученной летом 2020 года во время встречи Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Украины Шмыгалем.

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В комментариях под публикациями на эту тему сошлись как противники, так и сторонники такой идеи. По мнению некоторых родителей, этого предмета не хватает в школе. Другие же уверены, что подобные дисциплины излишни.

В свою очередь Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской уже сообщила в соцсети о том, что будет инициировать встречу с главой МОН.

"Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций инициировать встречу с министром образования и науки по целому ряду вопросов. Во время заседания, состоявшегося 28 января, старший епископ # УЦХВЕ Михаил Паночко поднял вопрос воспитания детей и молодежи на высоких моральных принципах. Он отметил, что многие ученые, преподавателей и родительских объединений призывают МОН Украины способствовать дальнейшему внедрению в школах предметов духовно-морального направления ("Христианской этики" и других). Главы конфессий согласились о необходимости отдельной встречи с Министром образования и науки Украины для обсуждения развития взаимодействия в этой сфере", – говорится в публикации.

Фото: Facebook

Отмечается, что новая программа начнет работать с 1 сентября 2022 года.

Напомним, как в украинских школах учат христианской этике.