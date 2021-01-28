У школах України можуть з'явиться уроки християнської етики та біблійної історії

У МОН впевнені, що введення таких предметів сприятиме як подальшому викладанню курсів морально-духовного спрямування, так і належному вихованню учнів.

Міністерство освіти і науки запустило громадське обговорення проєкту типової освітньої програми для 5-9 класів, куди входять і курси морального спрямування "Основи християнської етики" та "Біблійна історія та християнська етика". Їх хочуть перетворити з факультативу в повноцінну дисципліну, за яку будуть ставити оцінки і навіть виносити їх у табель, передає "1 + 1".

Такі наміри МОН вже наробили шуму в соцмережах. У групі "Батьки SOS" у Facebook деякі батьки висловилися проти того, щоб ці предмети були повноцінними в шкільній програмі, вказавши на те, що, згідно з Конституцією, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви.

Фото: Facebook/Батьки SOS

"Християнську етику в кожну школу — ви ж це хотіли, правильно, ось МОН прислухався ... і ось Шкарлет і Шмигаль вирішили впровадити християнську етику в інваріантну частину, тобто з оцінкою, іспитами, у свідоцтво —усе, як просили, Конституція України? Ні, не чули", — пише адміністратор групи Олена Парфьонова і просить звернути увагу на те, що відбувається, освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Вона підкреслює, що це питання дискримінації дітей інших віросповідань.

Фото: Facebook/Батьки SOS

У Міносвіти впевнені, що введення обов'язкового викладання Етики/Курсів морального спрямування у 5-6 класах усіх шкіл України буде вагомо сприяти як подальшому викладанню курсів морально-духовного спрямування, так і належному вихованню учнів.

"Там вивчаються саме етичні питання, можна сказати, що вони там перевірені роками, десятиліттями, століттями, тисячоліттями. У нас був також і курс, який вивчався за бажанням батьків, що називався мусульманська етика", — заявили у відомстві.

Винесення питання на громадське обговорення в МОН пояснили "тиском з боку опонентів" на таку ініціативу. Вона є особистою пропозицією міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета і стала результатом уваги по позиції церковної громади, озвученої влітку 2020 року під час зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з прем'єр-міністром України Шмигалем.

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У коментарі під публікаціями на цю тему зійшлися як противники, так і прихильники такої ідеї. На думку деяких батьків, цього предмету не вистачає в школі. Інші ж упевнені, що подібні дисципліни зайві.

У свою чергу Українська Церква Християн Віри Євангельської вже повідомила в соцмережі про те, що буде ініціювати зустріч з головою МОН.

"Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій ініціюватиме зустріч з міністром освіти і науки з цілої низки питань. Під час засідання, що відбулося 28 січня, старший єпископ #УЦХВЄ Михайло Паночко порушив питання виховання дітей і молоді на високих моральних принципах. Він зазначив, що багато вчених, викладачів і батьківських об'єднань закликають МОН України сприятиме подальшому впровадженню в школах предметів духовно-морального спрямування ( "Християнської етики" та інших). Голови конфесій погодилися на необхідність окремої зустрічі з Міністром освіти і науки України для обговорення розвитку взаємодії в цій сфері", — йдеться в публікації.

Фото: Facebook

Зазначається, що нова програма почне працювати з 1 вересня 2022 року.

Нагадаємо, як в українських школах вчать християнську етику.